Ritiro Frosinone, precampionato 2018-2019: amichevoli estive

FERENTINO (FR) – Con la qualificazione ottenuta nella finale playoff con il Palermo il Frosinone riparte dalla Serie A, raggiunta per la seconda volta nella sua storia. Il ritiro estivo è già iniziato, con i Ciociari che hanno iniziato la loro preparazione l’8 luglio nel centro sportivo di Ferentino, prima di partire nella tournée canadese dal 17 luglio al 1 agosto. Dopo aver riscattato i vari Bardi, Krajnc, Beghetto e Chibsah, i Ciociari hanno ufficializzato gli acquisti di Sportiello e Crisetig, ma come affermato dal presidente Stirpe ci saranno dai dieci ai dodici acquisti per colmare il gap tra il massimo campionato italiano e la Serie cadetta.

Dopo il ritiro di Ferentino, come detto prima il Frosinone volerà in Canada dove avrà a disposizione tre amichevoli. Venerdì 20 luglio ci sarà il primo match contro il Vaughan, tre giorni più tardi sarà il turno dei Canadians Superstars, mentre la terza ed ultima partita si svolgerà mercoledì 25 luglio contro gli All Stars Canada.

Precampionato 2018-2019 del Frosinone, dal ritiro alle amichevoli estive

Amichevoli:

Venerdì 20 luglio (orario da definire, Vaughan, Canada) – Vaughan-FROSINONE

Lunedì 23 luglio (orario da definire, Toronto, Canada) – Canadians Superstars-FROSINONE

Mercoledì 25 luglio (orario da definire, Toronto, Canada) – All Stars Canada-FROSINONE

I convocati per il ritiro

Sono 29 i convocati di mister Moreno Longo per il ritiro precampionato del Frosinone, tra cui oltre i nuovi acquisti spiccano ben sette elementi della primavera, ovvero Marcianò, Verde, Esposito, Errico, Obleac, Gori e Simonelli. Di seguito la lista competa dei ventinove calciatori che prenderanno parte al ritiro estivo di Ferentino, diramata dai canali ufficiali della società.

PORTIERI: Bardi, Marcianò, Sportiello, Vigorito

DIFENSORI:Ariaudo, Beghetto, Brighenti, M.Ciofani, Esposito, Krajnc, Russo, Terranova, Verde

CENTROCAMPISTI: Besea, Chibsah, Crisetig, Errico, A.Gori, Konè, Maiello, Obleac, Sammarco, Soddimo

ATTACCANTI: Ciano, Citro, D.Ciofani, Dionisi, Matarese, Simonelli.