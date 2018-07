CR7, curiosità sui suoi gol (video)

La notizia dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha scatenato la stampa nazionale e non. Ma conosciamo bene CR7? Grazie al contributo del video qui sotto presente proviamo a dare qualche numero per conoscere più da vicino il prossimo protagonista della Serie A 2018 – 2019. Partiamo dai suoi gol, ben 658 in 915 presenze con una media impressionante di 0.72 gol a partita. Sull’acquisto del giocatore è intervenuto il tecnico bianconero Massimiliano Allegri che lo ha definito una “mossa straordinaria”.

CR7 è anche il giocatore che ha segnato più di qualsiasi altro giocatore nella Top 5 leghe europee (395). Anche in Nazionale i suoi numeri sono molto buoni. Senza svelarvi tutte le altre curiosità possiamo dire che alcune parlano della sua presenza con il Real che è stata salutata dal campione con una lettera dove ha ringraziato il club per tutto quello che ha fatto per lui e per tutti i titoli vinti con il club.