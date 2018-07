Ufficiale Ronaldo alla Juve

MADRID – La notizia arriva direttamente dal sito ufficiale del Real Madrid. Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. Si legge nella nota del club spagnolo:

“Oggi il Real Madrid desidera esprimere il suo gradimento per un giocatore che ha dimostrato di essere il migliore al mondo e che ha segnato una delle epoche più brillanti della storia del nostro club e del football mondiale. Ma più di tutti i tifosi conquistati, dei trofei vinti e dei trionfi ottenuti sui campi da gioco nel corso di questi nove anni, Cristiano Ronaldo è stato un esempio di impegno, di lavoro, di responsabilità, di talento e di superamento. È stato il massimo marcatore nella storia del Real Madrid con 451 gol in 438 partite. In totale 16 titoli, tra cui quattro Champions League, tre delle quali consecutive e quattro nelle ultime cinque stagioni. A titolo individuale, con la maglia del Real Madrid, ha vinto quattro palloni d’Oro, due The Best e tre Scarpa d’Oro, tra le altre cose. Cristiano Ronaldo sarà sempre uno dei suoi grandi simboli e un riferimento unico per le prossime generazioni. Il Real Madrid sarà sempre casa sua”.