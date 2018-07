La lettera di addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid

Il portoghese, da poche ore un giocatore della Juventus, ha ringraziato e salutato in questo modo il Real Madrid.

MADRID – 451 reti in 438 partite giocate, sedici titoli conquistati comprese le quattro Champions League. Il bottino di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid è racchiuso in tanti momenti idilliaci che, nove anni, rimarranno per sempre scolpiti nel cuore e nella mente del portoghese. Il cinque volte Pallone D’Oro, da poche ore nuovo giocatore della Juventus, ha voluto ringraziare cosi il club spagnolo con cui ha vinto e rivinto tutto.

La lettera di Cristiano Ronaldo al Real Madrid

“Questi anni al Real Madrid, e nella città di Madrid, sono stati forse i più felici della mia vita. Provo solo un’enorme gratitudine per questo club e per questa città. Posso solo ringraziare tutti per l’amore e l’affetto che ho ricevuto. Tuttavia, credo che sia giunto il momento di aprire una nuova fase nella mia vita ed è per questo che ho chiesto al club di accettare il mio trasferimento. Mi sento così e chiedo a tutti, e specialmente ai nostri tifosi, di capirmi. Sono stati nove anni assolutamente meravigliosi. Sono stati 9 anni unici. È stato un periodo emozionante per me, pieno di considerazione ma anche duro perché al Real Madrid è richiesto il massimo, ma sono consapevole che non dimenticherò mai di aver giocato a calcio qui in un modo unico. Ho avuto favolosi compagni di squadra in campo e nello spogliatoio, ho sentito il calore di una folla incredibile e insieme abbiamo vinto tre Champions League di fila e quattro negli ultimi cinque anni. E con loro anche, a livello individuale, ho avuto la soddisfazione di aver vinto quattro Palloni d’Oro e tre Scarpe d’Oro, il tutto durante la mia esperienza in questo club immenso e straordinario”.

Il portoghese poi prosegue: “Il Real Madrid ha conquistato il mio cuore e quello della mia famiglia e più che mai mi sento di dire grazie: grazie al club, al presidente, ai dirigenti, ai miei compagni, a tutto lo staff tecnico, ai medici, fisioterapisti e i lavoratori incredibili che fanno sì che tutto funzioni al meglio, sempre attenti ad ogni dettaglio in ogni momento. Grazie infinite una volta ancora ai nostri sostenitori e grazie anche al calcio spagnolo. Durante questi nove anni appassionanti ho avuto di fronte grandissimi giocatori. Il mio rispetto e la mia stima vanno ad ognuno di essi. Ho riflettuto molto e so che è arrivato il momento di un nuovo ciclo”. Quindi, l’accorata chiusura: “Me ne vado, dunque, ma questa maglia, questo stemma e il Santiago Bernabeu continuerò a sentirli come mie ovunque io sia. Grazia a tutti e, naturalmente, come dissi la prima volta che entrai nel nostro stadio nove anni fa: “Hala Madrid!”, chiude così Cristiano.