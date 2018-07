Il comunicato della Juventus: “Cristiano ha firmato fino al 2022”

Il comunicato ufficiale della compagine bianconera con il portoghese che ha firmato un contratto quadriennale a 30 milioni netti.

TORINO – Il sogno di mezza estate è diventato realtà visto che, dalle 17.31, Cristiano Ronaldo è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il fuoriclasse portoghese ha firmato un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 2022 con 30 milioni netti d’ingaggio. L’ex Real Madrid, dunque, è atteso a Torino lunedì dopo aver terminato le sua vacanze in Grecia a Costa Navarino, lì dove Agnelli lo ha raggiunto per dargli di persona il suo benvenuto. All’Allianz Stadium si sta già lavorando freneticamente per la presentazione in grande stile. Gli store invece sono già stati presi d’assalto dai tifosi che vogliono a tutti i costi maglia numero 7 del portoghese. Questo, intanto, il comunicato della Juventus. Il 10 luglio rimarrà una data storica nella storia della squadra piemontese.

Il comunicato ufficiale della Juventus

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Real Madrid Club De Fùtbol S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di € 100 milioni, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per € 12 milioni.Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2022”.

Fonte foto: Twitter Juventus