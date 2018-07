Russia 2018, Croazia-Inghilterra: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Croazia-Inghilterra, incontro valevole per la seconda semifinale del Mondiale di Russia 2018.

MOSCA – Tra poco scenderanno in campo Croazia ed Inghilterra nel match valido per la seconda semifinale del Mondiale russo, la vincente sfiderà la Francia in finale. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per la Croazia con Rebic, Modric e Perisic a supporto di Mandzukic mentre l’Inghilterra risponde col 3-5-2 con Sterling e Kane a comporre il reparto offensivo.

Le formazioni ufficiali del match

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. Allenatore: Dalic

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young; Sterling, Kane. Allenatore: Southgate

STADIO: Luzhniki