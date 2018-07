Croazia – Inghilterra: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Croazia – Inghilterra: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la semifinale del Mondiale di Russia 2018, fischio d’inizio alle ore 20

MOSCA – Mercoledì 11 luglio alle ore 20 andrà in scena la seconda semifinale della ventunesima edizione del Mondiale. Al Luzhniki di Mosca si giocherà Croazia – Inghilterra. Da una parte ci sono i croati che, dopo aver chiuso in prima posizione il Gruppo D, hanno eliminato Danimarca e Russia vincendo entrambe le sfide ai calci di rigore. La Nazionale scacchi sogna di andare oltre il risultato del 1998, terzo posto nell’edizione vinta dalla Francia. Dall’altra parte, invece, ci sono gli inglesi che hanno chiuso il girone al secondo posto mentre nella fase ad eliminazione diretta hanno fatto fuori la Colombia, ai calci di rigore, e la Svezia. Semifinale dopo ventotto anni per la compagine inglese che sogna di salire sul tetto del Mondo 52 anni dopo l’ultima volta.

La cronaca minuto per minuto

QUI CROAZIA – Nessun tipo di dubbio per Dalic che dovrebbe mandare in campo la sua Croazia col 4-2-3-1 con Subasic, eroe dei calci di rigore, tra i pali. Pacchetto arretrato composto da Lovren e Vida nel mezzo mentre sulle corsie esterne spazio a Vrsaljko e Strinic. A centrocampo Modric e Rakitic ad inventare mentre davanti spazio a Rebic, Kramaric e Perisic a supporto dell’unica punta Mandzukic.

QUI INGHILTERRA – Non ha dubbi nemmeno Southgate che manderà in campo i suoi con il collaudato 3-5-2 con Pickford tra i pali, pacchetto difensivo composto da Walker, Stones e Maguire. A centrocampo Henderson in cabina di regia con Alli e Lingard mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio alla velocità di Trippir e Young. In attacco tandem offensivo composto da Sterling e Kane.

Dove vederla in TV e in streaming

Croazia – Inghilterra, seconda semifinale del Mondiale russo, sarà visibile in esclusiva, in chiaro, su Canale 5: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic, Kramaric, Perisic; Mandzukic. Allenatore: Dalic

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young; Sterling, Kane. Allenatore: Southgate

STADIO: Luzhniki