Croazia-Inghilterra 2-1, il tabellino: rete decisiva di Mandzukic

Il tabellino di Croazia-Inghilterra 2-1 il risultato finale, successo in rimonta per i bianco-rossi che volano per la prima volta in finale.

MOSCA – Sarà Francia-Croazia la finale della ventunesima edizione del Mondiale di calcio. Nella seconda semifinale di Russia 2018 la Croazia batte 2-1 l’Inghilterra e vola per la prima volta nella sua storia in finale superando l’exploit del 1998. Successo in rimonta per la compagine di Dalic perché sono proprio gli inglesi a passare in vantaggio, in avvio di match, grazie alla punizione di Trippier. Nella ripresa, però, la Croazia pareggia con Perisic e nel secondo tempo supplementare completa la rimonta grazie a Mario Mandzukic. Gioia incontenibile a fine partita per un intero popolo che adesso si giocherà il tetto del Mondo con la Francia. Grandissimi rimpianti per l’Inghilterra che, sabato, giocherà contro il Belgio la finale per il terzo posto.

IL TABELLINO

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (95′ Pivaric); Rakitic, Brozovic; Rebic (101′ Kramaric), Modric (119′ Badelj), Perisic; Mandzukic (115′ Corluka). Allenatore: Dalic

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Walker (112′ Vardy), Stones, Maguire; Trippier, Alli, Henderson (97′ Dier), Lingard, Young (91′ Rose); Sterling (74′ Rashford), Kane. Allenatore: Southgate

RETI: 5′ Trippier (I), 68′ Perisic (C), 109′ Mandzukic (C)

AMMONIZIONI: Rebic, Mandzukic (C) Walker (I)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo, 2′ nel primo tempo supplementare, 4′ nel secondo tempo supplementare

STADIO: Luzhniki