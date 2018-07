Ritiro Inter, precampionato 2018-2019: amichevoli estive

Calendario precampionato 2018-2019 dell’Inter. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei nerazzurri

MILANO – Ha inizio oggi la stagione 2017-2018 dell’Inter con la preparazione estiva. A differenza degli altri anni, su richiesta dell’allenatore Luciano Spalletti l’Inter non effettuerà tournée all’infuori dell’Europa con il ritiro che si svolgerà interamente al Centro Sportivo Suning ad Appiano Gentile. Il tecnico toscano avrà a disposizione fin da subito i cinque nuovi acquisti nerazzurri, ovvero Nainggolan, De Vrij, Lautaro Martinez, Asamoah e Politano, in attesa del terzino destro con Sime Vrsaljko in cima alla lista dei desideri assieme ad Alessandro Florenzi.

Dopo la prima parte del ritiro che, come detto prima, si svolgerà interamente alla Pinetina, i nerazzurri saranno impegnati con alcune amichevoli in giro per l’Europa. La prima è prevista per sabato 14 luglio in Svizzera, quando la squadra di Spalletti affronterà il Lugano nella “110 Summer Cup”, trofeo per celebrare il 110° anniversario della fondazione di entrambi in club.

Successivamente, mercoledì 18 luglio la Beneamata parteciperà al Trophée de Tourbillon contro il Sion. Martedì 24 luglio i neroazzurri voleranno a Sheffield per affrontare lo Sheffield United, mentre il 28 luglio l’Inter farà il suo esordio nell’International Champions Cup contro il Chelsea allo stadio Allianz Riviera di Nizza, proseguirà il 4 agosto quando Inter e Lione saranno ospiti del Via del Mare di Lecce. Chiude l’International Champions Cup l’amichevole di Madrid contro l’Atletico, in programma per l’11 agosto.

Precampionato 2018-2019 dell’Inter, dal ritiro alle amichevoli estive

Amichevoli:

Sabato 14 luglio (ore 20.00) Inter-Lugano (110 Summer Cup)

Mercoledì 18 luglio (ore 18.30) Inter-Sion (Trophée de Tourbillon)

Martedì 24 luglio (ore 20.30) Sheffield United-Inter

Sabato 28 luglio (ore 20.00) Chelsea-Inter (International Champions Cup)

Sabato 4 agosto (ore 20.00) Inter-Lione (International Champions Cup)

Sabato 11 agosto (ore 21.00) Atletico Madrid-Inter (International Champions Cup)

I convocati per il ritiro

Portieri : Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori : Bastoni, Dalbert, D’Ambrosio, De Vrij, Ranocchia, Skriniar;

Centrocampisti : Candreva, Emmers, Gagliardini, Nainggolan, Borja Valero;

Attaccanti: Colidio, Eder, Icardi, Karamoh, Martinez, Politano.