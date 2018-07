Ritiro Parma, precampionato 2018 – 2019: amichevoli estive

Calendario precampionato 2018-2019 del Parma. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei gialloblu

PRATO ALLO STELVIO (BZ) – Dopo tre promozioni di fila, un record assoluto nel calcio italiano per il Parma, risorto dopo un fallimento, si riparte dalla Serie A. Per gli emiliani la stagione 2018/2019 già iniziata. Si stanno, infatti, già allenando nel ritiro di Prato allo Stelvio, in Val Venosta, dove si fermeranno fino al 21 luglio. Il giorno prima ci sarà la decisione del giudice che dirà se il Parma dovrà scontare dei punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva in relazione a uno scambio di messaggi tra Calaio e Di Colo prima di Spezia-Parma.

Sul fronte mercato il Parma è stata finora una delle società più attive. D’altronde il passaggio di categoria richiede necessariamente un riadattamento della squadra se si vuole essere competitivi e lottare per non retrocedere. Dall’Inter sono arrivati Dimarco e Biabiany, dal Venezia Stulac, oltre a Dezi dal Napoli e Gagliolo dal Carpi. Delle ultime ore il ritorno di Francisco Sierralta dall’Udinese, che già si è unito al gruppo. Amato Ciciretti, invece, è torneto al Napoli per fine prestito.

La rosa convocata da D’Aversa è composta da venticinque giocatori

Portieri: Dini, Frattali.

Difensori: Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Matino, Saporetti.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Giorno, Scaglia, Scozzarella, Simonetti, Scavone, Stulac.

Attaccanti: Baraye, Calaiò, Ceravolo, Da Cruz, Di Gaudio, Frediani, Galuppini, Golfo, Siligardi.

A questi giocatori si aggreghanno nei prossimi giorni Di Cesare, per Motivi di salute, e Sepe, ancora da ufficializzare.

Precampionato 2018-2019 del Parma, dal ritiro alle amichevoli estive

Amichevoli:

Ecco nel dettaglio il programma delle amichevoli estive dei crociati:

Sabato 14 luglio ore 17.00 – Prato allo Stelvio: Parma-Rappresentativa Val Venosta

Martedì 17 luglio 2018, ore 17.30 – Prato allo Stelvio: Parma-Naturno

Sabato 21 luglio 2018, ore 17.30 – Pergine Valsugana (Trento): Parma-Bari

Sabato 28 luglio 2018, ore 18.00 – Trento: Parma-Sampdoria

Sabato 4 agosto 2018 – Carate Brianza (Monza)

– 19.00: Folgore Caratese – Sassuolo

– 20.00: Parma – Sassuolo

– 21.00: Folgore Caratese – Parma