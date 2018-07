Notizie aggiornate sul ritiro del Sassuolo con i luoghi e le date delle prime amichevoli della compagine emiliana.

SASSUOLO – Il Sassuolo del patron Squinzi nella prossima stagione ripartirà da De Zerbi che dopo la parentesi al Benevento ha deciso di sposare il progetto neroverde. Ma per il tecnico bresciano è prevista una squalifica di tre mesi dopo le vicende che hanno portato il Foggia alla penalizzazione di 15 punti per illeciti sportivi. Nonostante tutto l’ex Benevento allenerà comunque la sua squadra.

I neroverdi hanno salutato da pochi giorni l’ormai ex difensore Francesco Acerbi, passato alla Lazio per una cifra intorno ai 10 milioni. Al suo posto potrebbe arrivare direttamente dal Milan Manuel Locatelli per cui l’operazione sembra quasi in chiusura per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. La squadra di De Zerbi ha scelto come meta per il suo ritiro Vipiteno, comune della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige. La data di partenza è fissata per il 14 Luglio.

Ritiro Sassuolo, precampionato 2018-2019: amichevoli estive

Luogo e date del ritiro: Presso il centro sportivo di Vipiteno i neroverdi sfideranno martedì 17 Luglio alle ore 18 la Selezione Wipptal.

Le amichevoli in programma:

Sabato 21 luglio sempre alle ore 18 toccherà al Real Vicenza. Quattro giorni dopo sfiderà invece il Sudtirol. Ad agosto sarà protagonista della Sportitalia Cup a Carate Brianza dove incontrerà rispettivamente alle ore 19 la Folgore Caratese e alle ore 20 ilParma, prossimo avversario che ritroverà durante il campionato.