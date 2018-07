Abbonamenti Atalanta 2018 – 2019: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei nerazzurri per il Campionato 2018/2019. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

BERGAMO – Proseguono gli allenamenti dell’Atalanta in quel di Rovetta, in Val Seriana. In attesa di vedere come si evolverà il mercato, se arriveranno nuovi elementi a impreziosire l’organico, sguardo a “Con te, sempre”, la campagna abbonamenti 2018 – 2019 al Campionato di Serie A. Il club nerazzurro ha reso noti, tramite il sito ufficiale, noti i prezzi, date e condizioni di vendita.

Prezzi

Tribuna d’onore nerazzurra



Intero: Prelazione abbonati 3.000 euro; vendita libera: 3.300

Tribuna centrale: Intero: Prelazione abbonati 1.600 euro; vendita libera: 1.750 euro

Tribuna centrale UBI Banca

Intero: Prelazione abbonati 400 euro; vendita libera: 450 euro

Ridotto donna: Prelazione abbonati 220 euro; vendita libera: 240 euro

Ridotto over 65: Prelazione abbonati 220 euro; vendita libera: 240 euro

Ridotto under 14: Prelazione abbonati 220 euro; vendita libera: 240 euro

Ridotto invalidi: Prelazione abbonati 220 euro; vendita libera: 240 euro

Family: Prelazione abbonati 110 euro; vendita libera: 220 euro

Tribuna laterale UBI Banca coperta



Intero: Prelazione abbonati 350 euro; vendita libera: 380 euro

Ridotto donna: Prelazione abbonati 200 euro; vendita libera: 220 euro

Ridotto over 65: Prelazione abbonati 200 euro; vendita libera: 220 euro

Ridotto under 14: Prelazione abbonati 200 euro; vendita libera: 220 euro

Ridotto invalidi: Prelazione abbonati 200 euro; vendita libera: 220 euro

Family: Prelazione abbonati 100 euro; vendita libera: 200 euro

Tribuna laterale UBI Banca scoperta



Intero: Prelazione abbonati 220 euro; vendita libera: 240 euro

Ridotto donna: Prelazione abbonati 160 euro; vendita libera: 180 euro

Ridotto over 65: Prelazione abbonati 160 euro; vendita libera: 180 euro

Ridotto under 14: Prelazione abbonati 160 euro; vendita libera: 180 euro

Ridotto invalidi: Prelazione abbonati 160 euro; vendita libera: 180 euro

Family: Prelazione abbonati 90 euro; vendita libera: 120 euro

Parterre Ubi Banca

Intero: Prelazione abbonati 200 euro; vendita libera: 220 euro

Ridotto donna: Prelazione abbonati 135 euro; vendita libera: 165 euro

Ridotto over 65: Prelazione abbonati 135 euro; vendita libera: 165 euro

Ridotto under 14: Prelazione abbonati 135 euro; vendita libera: 165 euro

Ridotto invalidi: Prelazione abbonati 135 euro; vendita libera: 165 euro

Family: Prelazione abbonati 80 euro; vendita libera: 110 euro

Distinti Nord

Intero: Prelazione abbonati 180 euro; vendita libera: 195 euro

Ridotto donna: Prelazione abbonati 125 euro; vendita libera: 135 euro

Ridotto over 65: Prelazione abbonati 125 euro; vendita libera: 135 euro

Ridotto under 14: Prelazione abbonati 125 euro; vendita libera: 135 euro

Ridotto invalidi: Prelazione abbonati 125 euro; vendita libera: 135 euro

Family: Prelazione abbonati 60 euro; vendita libera: 100 euro

Curva Morosini

Intero: Prelazione abbonati 160 euro; vendita libera: 180 euro

Ridotto donna: Prelazione abbonati 105 euro; vendita libera: 125 euro

Ridotto over 65: Prelazione abbonati 105 euro; vendita libera: 125 euro

Ridotto under 14: Prelazione abbonati 105 euro; vendita libera: 125 euro

Ridotto invalidi: Prelazione abbonati 105 euro; vendita libera: 125 euro

Family: Prelazione abbonati 60 euro; vendita libera: 90 euro

Curva Pisani

Intero: Prelazione abbonati 160 euro; vendita libera: 180 euro

Ridotto donna: Prelazione abbonati 105 euro; vendita libera: 125 euro

Ridotto over 65: Prelazione abbonati 105 euro; vendita libera: 125 euro

Ridotto under 14: Prelazione abbonati 105 euro; vendita libera: 125 euro

Ridotto invalidi: Prelazione abbonati 105 euro; vendita libera: 125 euro

Family: Prelazione abbonati 60 euro; vendita libera: 90 euro

Legenda:

Under 14: nati dall’1 gennaio 2005

over 65: nati entro il 31 dicembre 1952

invalidi: con certificato di invalidità a partire dal 75%

Modalità di sottoscrizione

Il diritto di prelazione (ordinaria o speciale, a seconda che si intenda,rispettivamente, confermare o cambiare settore) per gli abbonati al campionato 2017/2018 potrà essere esercitato dal 1° al 21 luglio, compreso. Dal 25 luglio all’8 agosto compresi vendita libera.

Sono stati eliminati i voucher per la Curva Nord Pisani e la Curva Sud Morosini, sostituiti dalla formula “abbonamenti 19 gare”, valido solo ed esclusivamente per le gare casalinghe di campionato di Serie A 2018-2019, rilasciati a chi presenterà il voucher della stagione 2017-2018.

É stato fissato a 26 anni il limite di età per la Tariffa Family (due o più abbonati dello stesso nucleo familiare), che consente a coniuge o convivente e figli nati fino al primo gennaio 1993 di usufruire di prezzi speciali al di fuori di quello intero spettante al capofamiglia.