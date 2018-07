Belgio – Inghilterra: pronostico e quote per scommesse

Mondiali 2018, Belgio – Inghilterra: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 11 luglio alle ore 20. Per i bookmakers preferenza per i Diavoli Rossi



Sabato 14 luglio alle ore 16 si gioca Belgio – Inghilterra, match valido per la finale del terzo e quarto posto dei Mondiali 2018. I Diavoli Rossi sono stati eliminati dalla Francia dopo aver chiuso il Gruppo G in prima posizione e aver battuto Giappone e Brasile nella fase ad eliminazione diretta. Gli inglesi sono stati sconfitti dalla Croazia ai tempi supplementari, dopo che avevano chiuso il girone al secondo posto e avuto la meglio su Colombia (ai calci di rigore) e Svezia.

Mondiali 2018, Belgio – Inghilterra: pronostico e quote scommesse

Preferenza per il Belgio. Se il segno 1 è quotato mediamente 2,25, il segno 2 è dato a 3,20 mentre il pareggio è offerto a 3,60.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X è quotato da 1,30 a 1,39, l’X/2 oscilla tra 1,70 e 1,72 mentre l’1/2 vale mediamente 1,32

Stando ai bookmakers potrebbe finire in goleada: l’Under 2,5 è infatti quotato tra 2,30 e 2,35 mentre l’Over 2,5 è offerto da 1,55 a 1,60. Così come potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il Gol varia da 1,42 a 1,52 mentre il No Gol vale da 2,50 a 2,65.

Per tutti il risultato più esatto è il 2-1, quotato tra 8,50 e 8,80, seguito dall’1-0 (offerto a 11) e dallo 1-2 (dato da 11 a 11,25).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo varia tra 3,60 e 3,65.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 15.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.