Calciomercato estate 2018 LIVE: acquisti e cessioni in Serie A

Tutte le operazioni di calciomercato estivo del campionato di Serie A 2018-2019. Tutti i calciatori trasferiti, acquisti, cessioni e prestiti

Il calciomercato torna a farla da padrone. Di seguito la lista aggiornata, squadra per squadra con tutte le operazioni di mercato giorno per giorno. La sessione estiva della campagna trasferimenti apre ufficialmente i battenti 1 luglio. Di fatto, però, le trattative sono già iniziate da tempo. Gran parte delle società di Serie A si sono, infatti, mosse con largo anticipo per poter programmare al meglio la prossima stagione al via il 18 agosto con la prima giornata di campionato.

Tante le operazioni già andate a buon fine, con i relativi contratti che potranno essere depositati in Lega soltanto all’inizio del mese prossimo. Diversi i giocatori che cambieranno maglia perchè non riscattati dal club presso il quale erano in prestito.

Il tabellone

Il tabellone in alto vuole essere una sintesi di tutte le operazioni concluse dalle venti squadre di Serie A. Un punto di riferimento per chi voglia avere costantemente sotto controllo quanto avviene nella massima categoria. Sarà nostra premura aggiornarlo a conclusione di giornata fino alla chiusura del calciomercato, fissata per le ore 20 del 17 agosto 2017. Dopo l’inizio del campionato le trattative continueranno ma soltanto per svincolati e cessioni a squadre partecipanti a campionati con finestra di trattative ancora aperta.

Calciomercato estate 2018: acquisti e cessioni in Serie A

ATALANTA:

Acquisti:Gollini (Por, Aston Villa, D) – Sportiello (Por, Fiorentina, Fp) – Mattiello (Dif, Spal, Fp) – D’alessandro (Cen, Benevento, Fp) – Djimsiti (Dif, Benevento, Fp) – Marilungo (Att, Spezia, Fp) – Vido (Att, Cittadella, Fp) – Radunovic (Por, Salernitana, Fp) – Suagher (Dif, Cesena, Fp) – Pessina (Cen, Spezia, Fp) – Fazzi (Cen, Cesena, Fp) – Valzania (Cen, Pescara, Fp) – Kresic (Dif, Avellino, Fp) – Almici (Dif, Cremonese, Fp) – Cabezas (Att, Avellino, Fp) – Monachello (Att, Ascoli, Fp) – Molina (Cen, Avellino, Fp) – Agazzi (Cen, Foggia, Fp) – Capone (Att, Pescara, Fp) – Reca (Dif, Wisla Plock, D) – Tumminello (Att, Roma, D)

Cessioni: Caldara (Dif, Juventus, Fp) – Spinazzola (Dif, Juventus, Fp) – Rizzo (Cen, Bologna, Fp) – Cristante (Cen, Roma, D) – Kurtic (Cen, Spal, D) – Paloschi (Att, Spal, D)

BOLOGNA:

Acquisti:Petkovic (Att, Verona, P) – Rizzo (Cen, Atalanta, Fp) – Boldor (Dif, Verona, Fp) – Ferrari (Dif, Verona, Fp) – Oikonomou (Dif, Bari, Fp) – Falco (Cen, Pescara, Fp) – Okwonkwo (Att, Brescia, Fp) – Vecsei (Cen, Lugnao, Fp) – Paz (Dif, Lanus, Fp) – Dijks (Dif, Ajax, S) – Calabresi (Dif, Roma, D) – Santander (Att, Copenaghen, D) – Skorupski (Por, Roma, D)

Cessioni:Keita (Dif, Birmingham, Fp) – Romagnoli (Dif, Empoli, Fp) – Verdi (Att, Napoli, D) – Ferrari (Dif, Sampdoria, D) – Mirante (Por, Roma, D)

CAGLIARI:

Acquisti:Capuano (Dif, Crotone, Fp) – Melchiorri (Att, Carpi, Fp) – Colombatto (Cen, Perugia, Fp) – Pajac (Cen, Perugia, Fp) – Srna (Dif, Shakhtar, S)

Cessioni:Castan (Dif, Roma, Fp) – Salamon (Dif, Spal, D) – Krajnc (Dif, Frosinone, D)

CHIEVO:

Acquisti:Tomovic (Dif, Fiorentina, D) – Tanasijevic* (Dif, Rad Belgrado, D) – Floro Flores (Att, Bari, Fp) – Frey (Dif, Venezia, Fp) – Garritano (Att, Carpi, Fp) – Jallow (Att, Cesena, Fp) – Mbaye (Cen, Carpi, Fp) – Rigione (Dif, Ternana, Fp) – Valjent (Dif, Ternana, Fp) – Kiyine (Cen, Salernitana, Fp) – Djordjevic (Att, Lazio, S)

Cessioni:Inglese (Att, Napoli, Fp) – Bastien (Cen, Standard Liegi, D)

EMPOLI:



Acquisti:Buchel (Cen, Verona, Fp) – Romagnoli (Dif, Bologna, Fp) – Bittante (Dif, Carpi, Fp)

Cessioni:Gabriel (Por, Milan, Fp) – Luperto (Dif, Napoli, Fp) – Ninkovic (Cen, Genoa, Fp) – Castagnetti (Cen, Spal, Fp)

FIORENTINA:

Acquisti:Pezzella (Dif, Betis, D) – Sanchez (Cen, Espanyol, Fp) – Venuti (Dif, Benevento, Fp) – Diks (Dif, Feyenoord, Fp) – Baez (Att, Pescara, Fp) – Zekhnini (Att, Rosenborg, Fp) – Schetino (Cen, Esbjerg, Fp) – Vlahovic (Att, Partizan, D) – Hancko (Dif, Zilina, D)

Cessioni:Badelj (Cen, Svincolato) – Sportiello (Por, Atalanta, Fp) – Falcinelli (Att, Sassuolo, Fp) – Lo Faso (Att, Palermo, Fp) – Gaspar (Dif, Sporting, D) – Tomovic (Dif, Chievo, D)

FROSINONE:

Acquisti:Beghetto (Cen, Genoa, D) – Krajnc (Dif, Cagliari, D) – Bardi (Por, Inter, D) – Chibsah (Cen, Benevento, D)

Cessioni:Citro (Att, Trapani, Fp)

GENOA:

Acquisti:Fiamozzi (Dif, Pescara, Fp) – Improta (Cen, Bari, Fp) – Ninkovic (Cen, Empoli, Fp) – Asencio (Att, Avellino, Fp) – Morosini (Cen, Avellino, Fp) – Ghiglione (Dif, Pro Vercelli, Fp) – Brlek (Cen, Wisla Cracovia, Fp) – Criscito (Dif, Zenit, S) – Piatek (Att, Cracovia, D)

Cessioni:Cofie (Cen, Svincolato) – Taarabt (Att, Benfica, Fp) – Bertolacci (Cen, Milan, Fp) – Perin (Por, Juventus, D) – Beghetto (Cen, Frosinone, D)

INTER:

Acquisti:Joao Mario (Cen, West Ham, Fp) – Nagatomo (Dif, Galatasaray, Fp) – Biabiany (Att, Sparta Praga, Fp) – Manaj (Att, Granada, Fp) – Puscas (Att, Novara, Fp) – Longo (Att, Tenerife, Fp) – Radu (Por, Avellino, Fp) – Forte (Att, Spezia, Fp) – Di Gennaro (Por, Spezia, Fp) – Carraro (Cen, Pescara, Fp)

Cessioni:Cancelo (Dif, Valencia, Fp) – Lopez (Dif, Benfica, Fp) – Rafinha (Cen, Barcellona, Fp) – Bardi (Por, Frosinone, D)

JUVENTUS:

Acquisti:Caldara (Dif, Atalanta, Fp) – Spinazzola (Dif, Atalanta, Fp) – Pjaca (Att, Schalke, Fp) – Kean (Att, Verona, Fp) – Mandragora (Cen, Crotone, Fp) – Rogerio (Dif, Sassuolo, Fp) – Cerri (Att, Perugia, Fp) – Tello (Cen, Bari, Fp) – Brignoli (Por, Benevento, Fp) – Marrone (Cen, Bari, Fp) – Clemenza (Cen, Ascoli, Fp) – Del Fabro (Dif, Novara, Fp) – Audero (Por, Venezia, Fp) – Beltrame (Att, Go Ahead Eagles, Fp) – Perin (Por, Genoa, D) – Favilli (Att, Ascoli, D) – Emre Can (Cen, Liverpool, S)

Cessioni:Buffon (Por, Svincolato) – Asamoah (Dif, Svincolato) – Howedes (Dif, Schalke, Fp) – Lichtsteiner (Dif, Arsenal, S)

LAZIO:

Acquisti:Cataldi (Cen, Benevento, Fp) – Lombardi (Att, Benevento, Fp) – Kishna (Att, Ado Den Haag) – Minala (Cen, Salernitana, Fp) – Morrison (Cen, Atlas, Fp) – Mauricio (Dif, Legia Varsavia, Fp) – Rossi (Cen, Salernitana, Fp) – Palombi (Att, Salernitana, Fp) – Oikonomidis (Att, Western Sidney, Fp) – Durmisi (Dif, Betis, D)

Cessioni:Marchetti (Por, Svincolato) – De Vrij (Dif, Svincolato) – Nani (Att, Valencia, Fp) – Djordjevic (Att, Chievo, S)

MILAN:

Acquisti:Bacca (Att, Villarreal, Fp) – Bertolacci (Cen, Genoa, Fp) – Simic (Dif, Crotone, Fp) – Gabriel (Por, Empoli, Fp) – Plizzari (Por, Ternana, Fp)

Cessioni: –

NAPOLI:

Acquisti:Inglese (Att, Chievo, Fp) – Maksimovic (Dif, Spartak Mosca, Fp) – Grassi (Cen, Spal, Fp) – Luperto (Dif, Empoli, Fp) – R. Insigne (Att, Parma, Fp) – Bifulco (Att, Pro Vercelli, Fp) – Lasicki (Dif, Wisla Plock, Fp) – Verdi (Att, Bologna, D)

Cessioni:Reina (Por, Svincolato) – Rafael (Por, Svincolato) – Maggio (Dif, Svincolato) – Milic (Dif, Svincolato)

PARMA

Acquisti: –

Cessioni:Lucarelli (Dif, Svincolato) – Insigne (Att, Napoli, Fp) – Ciciretti (Att, Benevento, Fp)

ROMA:

Acquisti:Verde (Att, Verona, Fp) – Castan (Dif, Cagliari, Fp) – Tumminello (Att, Crotone, Fp) – Ponce (Att, Lille, Fp) – Sadiq (Att, Nac Breda, Fp) – Soleri (Att, Almeria, Fp) – Gyomber (Dif, Bari, Fp) – Ricci (Cen, Salernitana, Fp) – Machin (Cen, Pescara, Fp) – Coric (Cen, Dinamo Zagabria, D) – Marcano (Dif, Porto, S) – Cristante (Cen, Atalanta, D) – Kluivert (Att, Ajax, D) – Mirante (Por, Bologna, D)

Cessioni:Lobont (Por, Svincolato) – Silva (Dif, Sporting Lisbona, Fp) – Calabresi (Dif, Bologna, D) – Tumminello (Att, Atalanta, D) – Skorupski (Por, Bologna, D)

SAMPDORIA:

Acquisti:Belec (Por, Benevento, D) – Bonazzoli (Att, Spal, Fp) – Simic (Dif, Spal, Fp) – Rolando (Cen, Palermo, Fp) – Ferrari (Dif, Bologna, D) – Colley (Dif, Genk, D

Cessioni:Strinic (Dif, Svincolato) – Ferrari (Dif, Sassuolo, Fp) – Djuricic (Cen, Sassuolo, S) – Viviano (Por, Sporting, D)

SASSUOLO:

Acquisti: Falcinelli (Att, Fiorentina, Fp) – Trotta (Att, Crotone, Fp) – Ricci (Att, Crotone, Fp) – Ferrari (Dif, Sampdoria, Fp) – Scamacca (Att, Cremonese, Fp) – Marchizza (Dif, Avellino, Fp) – Bandinelli (Cen, Perugia, Fp) – Djuricic (Cen, Sampdoria, S)

Cessioni: Rogerio (Dif, Juventus, Fp) – Lemos (Dif, Las Palmas, Fp)

SPAL:

Acquisti:Paloschi (Att. Atalanta, D) – Kurtic* (Cen, Atalanta, D) – Salamon (Dif, Cagliari, D) – Gomis (Por, Torino, D) – Viviani* (Cen, Verona, D) – Castagnetti (Cen, Empoli, Fp) – Cremonesi (Dif, Entella, Fp) – Finotto (Att, Ternana, Fp) – Fares (Cen, Verona, P)

Cessioni:Meret (Por, Udinese, Fp) – Grassi (Cen, Napoli, Fp) – Mattiello (Dif, Atalanta, Fp) – Bonazzoli (Att, Sampdoria, Fp) – Simic (Dif, Sampdoria, Fp)

TORINO:

Acquisti:Parigini (Att, Benevento, Fp) – Ajeti (Dif, Crotone, Fp) – Boye (Att, Celta, Fp) – Lukic (Cen, Levante, Fp) – Avelar (Dif, Amiens, Fp) – Aramu (Att, Entella, Fp)

Cessioni:Burdisso (Dif, Svincolato) – N’koulou (Dif, Lione, Fp) – Carlao (Dif, Apoel Nicosia, P) – Gomis (Por, Spal, D))

UDINESE:

Acquisti: Meret (Por, Spal, Fp) – Heurtaux (Dif, Verona, Fp) – Badu (Cen, Bursaspor, Fp) – Karnezis (Por, Watfor, Fp) – Lucas Evangelista (Cen, Estoril, Fp) – Kone (Cen, Aek Atene, Fp) – Jaadi (Cen, Asteras, Fp) – Wague (Dif, Watford, Fp) – Coulibaly (Cen, Pescara, Fp) – Coppolaro (Dif, Brescia, Fp) – Vizeu (Att, Flamengo, D) – Ter Avest (Dif, Twente, D)

Cessioni: Zampano (Dif, Pescara, Fp) – Matos (Att, Verona, Fp)

La legenda

Nel tabellone sarà dedicato uno spazio a ciascuna squadra di Serie A. Nella parte riservata agli acquisti sarà indicato il nome del giocatore cui il movimento si riferisce, affiancato da ruolo, squadra di provenienza e titolo del trasferimento.

Analogo discorso per quella relativa alle cessioni dove sarà precisata la destinazione anziché la squadra di provenienza.

Per quanto riguarda i ruoli, saranno indicati quattro i profili “classici”: portiere (Pr), difensore (Dif), centrocampista (Cen) e attaccante (Att).

Si potrà leggere se il trasferimento é avvenuto a titolo definitivo (D) oppure a titolo temporaneo o prestito. Quest’ultimo potrà essere secco, cioè soltanto per un periodo determinato (PR) oppure con diritto o obbligo di riscatto (rispettivamente, PRDR e PROR). Con l’acronimo FP sarà indicato il “fine prestito”.