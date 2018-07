Liga – Barcellona e Real Madrid puntano Hazard e Neymar

I catalani hanno bussato alla porta del Chelsea per il fantasista belga, oggetto del desiderio anche del Real Madrid che ha individuato il successore di Ronaldo: Neymar.

BARCELLONA – Poco più di una settimana fa sono stati protagonisti del quarto di finale tra Brasile e Belgio nel Mondiale di Russia 2018. Da qui al 18 agosto saranno protagonisti indiscussi di questo calciomercato. Stiamo parlando di Hazard e Neymar con il primo che è seguito da Barcellona e Real Madrid mentre il secondo è l’oggetto del desiderio della compagine castigliana per sostituire Ronaldo, accasatosi alla Juventus dopo 451 reti in 438 partite con la maglia dei Blancos.

Partiamo da Hazard con il belga che domani sarà impegnato nella finale per il terzo posto contro l’Inghilterra. Secondo Sport, quotidiano vicino alle vicende del Barcellona, i catalani avrebbero avuto un primo contatto con il Chelsea con gli inglesi che valutano il giocatore 200 milioni. La squadra di Valverde potrebbe fare leva sulla volontà del giocatore di disputare la Champions League ed inserire nell’affare anche una contro-partita, Dembelè su tutti. Per il numero 10 del Belgio è lotta serrata con il Real Madrid che, secondo quanto riportato da fonti vicine al club campione d’Europa, sarebbe pronto a mettere sul piatto 170 milioni per strappare il fuoriclasse belga dalla corte di Sarri.

Il capitolo Neymar, invece, riguarda solo il Real Madrid che sta sondando più piste alla ricerca del successore di Cristiano Ronaldo. Alcuni emissari del club spagnolo sono volati in Brasile per valutare la fattibilità dell’affare. Al momento, però, il PSG fa muro e, secondo i media francesi, i parigini sarebbero pronti ad aumentare l’ingaggio del brasiliano fino a 50 milioni l’anno per trattenere il fuoriclasse ex Santos. L’ex giocatore del Barcellona, che ha un contratto fino al 2022 con il club parigini, è stato pagato 222 milioni nell’estate scorsa ma nelle prossime settimane potrebbe essere nuovamente protagonista dell’ennesima trattativa milionaria.

Fonte foto: Twitter Russia 2018