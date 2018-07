Calciomercato del 14 luglio 2018: giocatori croati in primo piano

Tre giocatori croati al centro del mercato di oggi. L’Inter insiste per Vrsaliko mentre Pjaca è conteso tra Genoa e Fiorentina. Perica vicino al Frosinone

MILANO – Alla vigilia di Francia-Croazia sono proprio i giocatori croati a far parlare di sè nella giornata odierna di mercato. Al centro delle trattative c’è sempre quella dell’Inter per Sime Vrsaljko, esterno croato classe ’92 in forza all’Atletico Madrid. Il club nerazzurro vorrebbe un prestito, a una cifra elevata, con diritto di riscatto. Secondo voci di mercato, però, la società spagnola non sarebbe disposta ad accettare un prestito oneroso, anche se consistente, e per privarsi del giocatore non sarebbe disposta a scendere sotto i 30 milioni di euro.

Tiene banco anche il futuro dell’esterno classe ’95 Marko Pjaca, di proprietà della Juventus ma reduce da una stagione giocata in prestito in Germania con la maglia dello Schalke 04. Il giocatore piace molto al Genoa, molto attivo in questa prima fase di mercato. In agguato, però, c’è la Fiorentina, che al momento parrebbe in vantaggio. Il club viola vuole anche Domenico Berardi del Sassuolo. Per l’attaccante classe ’90 l’offerta è salita a 15 milioni in contanti più alcuni giovani come contropartita tecnica. Pare però che il club neroverde voglia almeno 30 milioni complessivi. E quindi al momento le parti sarebbero ancora distanti.

Il mercato delle neopromosse Parma e Frosinone

Tornando al Genoa occhi puntati su Andrej Galabinov. L’attaccante bulgaro gode di tante richieste, tra le quali quelle del Parma. Il club ducale, tra l’altro, ha ufficializzato oggi il ritorno in gialloblu di Massimo Gobbi, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019.

E per finire due colpi in attacco per il Frosinone, che ha definito con il Genoa il prestito con diritto di riscatto del classe ’97 Paolo Ghiglione, reduce dall’esperienza alla Pro Vercelli. Il club ciociaro ha anche ottenuto il “sì” al trasferimento di Stipe Perica, classe ’95 dell’Udinese. Nei prossimi giorni verranno espletate tutte le procedure per definirne il trasferimento.