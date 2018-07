Francia – Croazia: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Francia – Croazia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la finale del Mondiale di Russia 2018, fischio d’inizio alle ore 17

MOSCA – Finalmente ci siamo. Domenica 15 luglio si giocherà Francia – Croazia, incontro valevole per la finale delle ventunesima edizione del Mondiale. É stato un campionato del Mondo ricco di emozioni, sorprese, esclusioni eccellenti e tanti gol segnati. Un Mondiale che, nonostante l’assenza dell’Italia, ci ha tenuti incollati alla televisione e domenica avrà il suo ultimo atto con Francia – Croazia. Da una parte ci sono i transalpini che, dopo aver chiuso in testa il Gruppo C, hanno eliminato Argentina, Uruguay e Belgio nella fase ad eliminazione diretta. Dall’altra parte, invece, la Nazionale croata che, dopo aver vinto il Gruppo D, ha fatto fuori Danimarca, Russia ed Inghilterra vincendo le prime due partite ai rigori e la semifinale ai tempi supplementari. Ad arbitrare la ventunesima finale del Mondiale sarà l’argentino Nestor Pitana.

Cronaca minuto per minuto [AGGIORNA LA DIRETTA] Domenica 15 luglio dalle ore 16.15 le formazioni ufficiali, dalle 17 il live della partita.

QUI FRANCIA – Nessun dubbio di formazione per Deschamps che manderà in campo i suoi con il classico 4-2-3-1 con Lloris in porta, pacchetto arretrato composto da Pavard e Lucas Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo la coppia formata da Umtiti e Varane. A centrocampo Kante e Pogba in cabina di regia mentre davanti Matuidi, Griezmann e Mbappè a supporto dell’unica punta Giroud.

QUI CROAZIA – Modulo speculare anche per la Croazia con Dalic che manderà in campo i suoi così: Subasic tra i pali, reparto difensivo formato da Vrsaljko e Strinic sulle fasce mentre al centro Lovren e Vida. A centrocampo Rakitic e Brozovic in regia mentre davant spazio a Rebic, Modric e Perisic a supporto di Mario Mandzukic.

Dove vederla in TV e in streaming

Francia – Croazia sarà visibile in esclusiva, in chiaro, su Canale 5: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. Allenatore: Deschamps

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. Allenatore: Dalic

STADIO: Luzhniki di Mosca

ARBITRO: Nestor Pitana (ARG)