Abbonamenti Genoa 2018 – 2019: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei rossoblu per il Campionato 2018/2019. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

GENOVA – Proseguono gli allenamenti della prima squadra a Neustift in StubaiTal agli ordini di Ballardini mentre la dirigenza rossoblu è sempre molto attiva sul mercato. Delle ultime ore l’ultimo acquisto, quello dell’ attaccante argentino Claudio Spinelli, che ha già raggiunto i nuovi compagni in ritiro. Intanto il Genoa Cfc ha ufficializzato la campagna abbonamenti 2018/2019 “Questa è da vivere”, al via lunedì 16 luglio.

Di seguito i prezzi settore per settore e le modalità di sottoscrizione degli abbonamenti che il Genoa ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale.

Prezzi

Prezzi prima fase (dal 16 al 29 luglio)

Tribuna Centrale – Intero 1000, Rosa 800, Under 18 100

Tribuna Laterale – Intero 750 euro, Rosa 650, Under 18 100

Distinti – Intero 250, Rosa 200, Under 18 100, Over 65 125 euro (solo terzo anello)

Gradinata Nord – Intero 210, Under 18 100

Gradinata Sud – Intero 190, Rosa 120, Under 18 100, Over 65 120

Settore 5 – Intero 210, Rosa 120, Under 18 100, Over 65 120

Settore 5 Family (padre, madre, figlio U.14) – Intero 100, Rosa 100, Under14 50

Settore 5 Forze dell’Ordine – Intero 100

Ex Voucher Gradinata Nord: Intero 210, Under 18 100

Tariffa “Porta un amico” (valida solo in prelazione)

L’abbonato 2017/18 che rinnoverà il proprio abbonamento potrà portare un Nuovo Abbonato alla stessa sua tariffa (esclusivamente per la Gradinata Sud o Distinti). Sarà necessario presentarsi contestualmente all’atto di sottoscrizione.

Prezzi seconda fase (dal 1° agosto a inizio campionato)

Tribuna Centrale – Intero 1200, Under18 100

Tribuna Laterale – Intero 900, Under 18 100

Distinti – Intero 300, Under 18 100, Over 65 150 euro (solo terzo anello)

Gradinata Nord – Intero 250, Under 18 100

Gradinata Sud – Intero 230, Under 18 100, Over 65 150

Settore 5 – Intero 250, Under 18 100, Over 65 150

Settore 5 Family (padre, madre, figlio U.14) – Intero 100, Under14 50

Settore 5 Forze dell’Ordine – Intero 100

Modalità di sottoscrizione