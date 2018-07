Serie A – Inserimento del Genoa per Pjaca, la Sampdoria punta Defrel

Il punto sul calciomercato delle squadre di media classifica della Serie A e le principali trattative in vista della prossima stagione.

GENOVA – Dopo la cessione come un fulmine a ciel sereno di Duvan Zapata all’Atalanta per 26 milioni di euro, che ne fanno l’acquisto più costoso nella storia del club di Percassi, la Sampdoria è alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Quagliarella e al giovane Kownacki. Il primo nome sul taccuino del nuovo ds Walter Sabatini è quello di Gregoire Defrel, attaccante che a Roma fatica a trovare spazio chiuso da Edin Dzeko e Patrik Schick ed economicamente più che abbordabile. Dall’altra sponda di Genova si registra invece un inserimento nella corsa per Marko Pjaca, in uscita dalla Juventus e richiestissimo dalla Fiorentina, che rimane in netto vantaggio sul Genoa anche se, come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe disposta a cederlo in prestito solo con l’obbligo di riscatto.

La Fiorentina, nel frattempo, punta Domenico Berardi con la prima offerta avanzata al Sassuolo di 15 milioni più alcuni giovani della primavera come contropartite. I neroverdi, che nel frattempo formalizzano gli acquisti di Ferrari e Locatelli dopo quelli di Boateng e Di Francesco, ne chiedono circa il doppio e difficilmente la società dei Della Valle si spingerà fino a raggiungere queste cifre.

Il Torino è alla ricerca di un esterno che dovrà sostituire Molinaro, passato ufficialmente al Frosinone nei giorni scorsi dopo quattro stagioni in maglia granata. L’obiettivo primario è Diego Laxalt, esterno sinistro del Genoa reduce da un ottimo Mondiale disputato in Russia con la maglia dell’Uruguay che ha fatto schizzare la sua valutazione fino a circa 20 milioni di euro. La concorrenza, però, è folta: in Italia si sono interessate anche Fiorentina, Lazio e Roma, mentre all’estero è seguito con interesse dal Valencia, dal Marsiglia, dal Galatasaray e da alcuni club di Bundesliga.