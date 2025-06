Trofeo delle Regioni: i risultati del 26 giugno 2025

ALBEROBELLO – E’ terminata in Puglia un’altra giornata di gare dell’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni che ha visto disputarsi i primi match della seconda fase del torneo. Tutte le rappresentative della pool A1 stanno lottando per una posizione dal primo al dodicesimo posto, mentre quelle nella pool B1 si aggiudicheranno un piazzamento dal tredicesimo al ventunesimo posto.

Le dodici squadre della pool A1 giocheranno una seconda giornata di gare (venerdì 27 giugno) e saranno suddivise ulteriormente in 4 gironi da 3. Terminata quest’ultima, verrà stilata poi una classifica generale dal primo al dodicesimo posto. Le squadre classificatesi dal primo al quarto posto disputeranno le semifinali, quelle classificatesi dal quinto all’ottavo posto scenderanno sul parquet per i match valevoli i piazzamenti dal 5° al 8° e, infine, le regioni classificatesi dal nono al dodicesimo posto disputeranno le gare valevoli i piazzamenti dal 9° al 12°.

Anche le nove squadre della pool B1 torneranno in campo per una seconda giornata di gare e saranno suddivise ulteriormente in 3 gironi da 3. Al termine della seconda fase verrà poi stilata una classifica generale dal primo al nono posto. Le 3 squadre classificatesi dal primo al terzo posto disputeranno un ulteriore concentramento per i posti dal 13° al 15°, quelle classificatesi dal quarto al sesto posto giocheranno il concentramento per i piazzamenti dal 16° al 18° e, infine, le squadre classificatesi dal settimo al nono posto disputeranno il concentramento che definirà la graduatoria finale dal 19° al 21°.

Nella giornata di venerdì 27 giugno le gare inizieranno alle ore 9 nel tabellone femminile e alle ore 16 in quello maschile. Alla fine dei match verrà dunque decretato il quadro completo delle semifinali.

I GIRONI DELLA PRIMA GIORNATA DI SECONDA FASE 26/06

TORNEO FEMMINILE

Pool A1

Girone A1 – Campo 1 – Palasport Vito Pinto Mola di Bari: Alto Adige, Umbria, Veneto

Girone B1 – Campo 2 – Tensostruttura Monopoli: Liguria, Lombardia, Puglia

Girone C1 – Campo 3 – Palestra I.C. ‘Morea-Tinelli’ Alberobello: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino

Girone D1 – Campo 4 – Palestra Casa Mater Castellana Grotte: Lazio, Piemonte, Toscana

I RISULTATI

Girone A1

Umbria – Alto Adige 2–0 (25-21, 25-19)

Alto Adige – Veneto 0-2 (14-25, 16-25)

Veneto – Umbria 2–0 (25-14, 26-24)

Classifica: Veneto 6, Umbria 3, Alto Adige 0.

Girone B1

Liguria – Puglia 0-2 (14-25, 20-25)

Puglia – Lombardia 0–2 (20-25, 20-25)

Lombardia – Liguria 2-0 (25-10, 25-9)

Classifica: Lombardia 6, Puglia 3, Liguria 0.

Girone C1

Emilia Romagna – Trentino 1-2 (25-19, 24-26, 9-15)

Trentino – Friuli Venezia Giulia0-2 (27-29, 18-25)

Friuli Venezia Giulia – Emilia Romagna 0-2 (16-25, 17-25)

Classifica: Emilia Romagna 4, Friuli Venezia Giulia 3, Trentino 2.

Girone D1

Lazio – Toscana 2–0 (25-10, 25-12)

Toscana – Piemonte 0–2 (18-25, 10-25)

Piemonte – Lazio 0–2 (18-25, 19-25)

Classifica: Lazio 6, Piemonte 3, Toscana 0.

Pool B1

Girone E1 – Campo 5 – Palazzetto dello Sport Turi: Campania, Molise, Valle d’Aosta

Girone G1 – Campo 6 – Palazzetto dello Sport Putignano: Basilicata, Marche, Sicilia

Girone H1 – Campo 7 – Palasport D’Aprile Polignano a Mare: Abruzzo, Calabria, Sardegna

I RISULTATI

Girone E1

Molise – Valle D’Aosta 1–2 (25-21, 19-25, 10-15)

Valle D’Aosta – Campania 0–2 (14-25, 8-25)

Campania – Molise 2-0 (25-9, 25-10)

Classifica: Campania 6, Valle D’Aosta 2, Molise 1.

Girone G1

Sicilia – Basilicata 2–0 (25-18, 25-16)

Basilicata – Marche 0–2 (10-25, 16-25)

Marche – Sicilia 0–2 (19-25, 17-25)

Classifica: Sicilia 6, Marche 3, Basilicata 0.

Girone H1

Abruzzo – Sardegna 2–0 (25-14, 25-11)

Sardegna – Calabria 0–2 (23-25, 19-25)

Calabria – Abruzzo 0-2 (14-25, 20-25)

Classifica: Abruzzo 6, Calabria 3, Sardegna 0.

TORNEO MASCHILE

Pool A1

Girone A1 – Campo 1 – Palasport Vito Pinto Mola di Bari: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Trentino

Girone B1 – Campo 2 – Tensostruttura Monopoli: Campania, Lombardia, Piemonte

Girone C1 – Campo 3 – Palestra I.C. ‘Morea-Tinelli’ Alberobello: Abruzzo, Emilia Romagna, Marche

Girone D1 – Campo 4 – Palestra Casa Mater Castellana Grotte: Liguria, Puglia, Veneto

I RISULTATI

Girone A1

Trentino – Friuli Venezia Giulia 1-2 (20-25, 25-16, 13-15)

Friuli Venezia Giulia – Lazio 0-2 (14-25, 18-25)

Lazio – Trentino 2–1 (24-26, 25-23, 15-7)

Classifica: Lazio 5, Friuli Venezia Giulia 2, Trentino 2.

Girone B1

Campania – Piemonte 1-2 (25-23, 11-25, 6-15)

Piemonte – Lombardia 1–2 (25-23, 20-25, 12-15)

Lombardia – Campania 2-0 (25-17, 25-21)

Classifica: Lombardia 5, Piemonte 3, Campania 1.

Girone C1

Abruzzo – Marche 0-2 (9-25, 21-25)

Marche – Emilia Romagna 0-2 (23-25, 15-25)

Emilia Romagna – Abruzzo 2–0 (25-21, 25-14)

Classifica: Emilia Romagna 6, Marche 3, Abruzzo 0.

Girone D1

Liguria – Puglia 1-2 (17-25, 26-24, 17-19)

Puglia – Veneto 2-0 (25-20, 25-19)

Veneto – Liguria 0–2 (23-25, 21-25)

Classifica: Puglia 5, Liguria 4, Veneto 0.

Pool B1

Girone E1 – Campo 5 – Palazzetto dello Sport Turi: Molise, Sicilia, Umbria

Girone G1 – Campo 6 – Palazzetto dello Sport Putignano: Alto Adige, Basilicata, Toscana

Girone H1 – Campo 7 – Palasport D’Aprile Polignano a Mare: Calabria, Sardegna, Valle D’Aosta

I RISULTATI

Girone E1

Umbria – Molise 2-0 (25-17, 25-11)

Molise – Sicilia 0–2 (23-25, 27-29)

Sicilia – Umbria 2-0 (27-25, 25-18)

Classifica: Sicilia 6, Umbria 3, Molise 0.

Girone G1

Alto Adige – Basilicata 2–0 (25-15, 25-20)

Basilicata – Toscana 0–2 (22-25, 13-25)

Toscana – Alto Adige 1–2 (19-25, 25-20, 11-15)

Classifica: Alto Adige 5, Toscana 4, Basilicata 0.

Girone H1

Sardegna – Valle d’Aosta 1-2 (25-23, 23-25, 12-15)

Valle d’Aosta – Calabria 0–2 (20-25, 7-25)

Calabria – Sardegna 2–0 (25-23, 25-12)

Classifica: Calabria 6, Valle d’Aosta 2, Sardegna 1.

I GIRONI DELLA SECONDA GIORNATA DI SECONDA FASE 27/06

TORNEO FEMMINILE

Pool A2

Girone A2 – Campo 1 – Palasport Vito Pinto Mola di Bari: Veneto, Piemonte, Trentino

Girone B2 – Campo 2 – Tensostruttura Monopoli: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana

Girone C2 – Campo 3 – Palestra I.C. ‘Morea-Tinelli’ Alberobello: Emilia Romagna, Puglia, Alto Adige

Girone D2 – Campo 4 – Palestra Casa Mater Castellana Grotte: Lazio, Umbria, Liguria

Pool B2

Girone E2 – Campo 5 – Palazzetto dello Sport Turi: Campania, Calabria, Basilicata

Girone G2 – Campo 6 – Palazzetto dello Sport Putignano: Sicilia, Valle D’Aosta, Sardegna

Girone H2 – Campo 7 – Palasport D’Aprile Polignano a Mare: Abruzzo, Marche Molise

TORNEO MASCHILE

Pool A2

Girone A2 – Campo 1 – Palasport Vito Pinto Mola di Bari: Lazio, Liguria, Abruzzo

Girone B2 – Campo 2 – Tensostruttura Monopoli: Lombardia, Marche, Veneto

Girone C2 – Campo 3 – Palestra I.C. ‘Morea-Tinelli’ Alberobello: Emilia Romagna, Piemonte, Trentino

Girone D2 – Campo 4 – Palestra Casa Mater Castellana Grotte: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Campania

Pool B2

Girone E2 – Campo 5 – Palazzetto dello Sport Turi: Sicilia, Valle d’Aosta, Basilicata

Girone G2 – Campo 6 – Palazzetto dello Sport Putignano: Alto Adige, Umbria, Sardegna

Girone H2 – Campo 7 – Palasport D’Aprile Polignano a Mare: Calabria, Toscana, Molise

DIRETTA STREAMING

Per il terzo anno consecutivo tutti match dell’AeQuilibrium-Cup Trofeo delle Regioni saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

Il sito trofeodelleregioni.it, darà invece ampio risalto alle gare con news in tempo reale, gallery fotografiche e live score da tutti i campi.