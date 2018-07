Diritti TV Serie A e Serie B – Accordo tra Mediaset e Perform

I clienti Premium Calcio potranno accedere dal 1° agosto 2018 agli eventi sportivi della piattaforma DAZN

MILANO – Nel giorni in cui la Francia sale sul tetto del Mondo per la seconda volta e Ronaldo sbarca a Torino, arriva anche l’accordo tra Mediaset e Perform per i Diritti TV di Serie A e Serie B. Dal primo giorno di agosto, infatti, gli abbonati “Premium Calcio” potranno usufruire della piattaforma DAZN, con annessi eventi sportivo, al prezzo di 19.90 euro.

DAZN offre in esclusiva i seguenti eventi sportivi:

– Serie A: tre partite in esclusiva assoluta per ogni turno settimanale di Campionato, tra cui l’anticipo del sabato sera, per un totale di 114 match, più gli highlights di tutte le partite

– Serie B: tutti i match in esclusiva assoluta pay DAZN annuncerà presto ulteriori contenuti che andranno ad arricchire la sua offerta calcio e altri sport.

I clienti “Premium Calcio” potranno accedere a DAZN senza dover sottoscrivere altri abbonamenti. Il servizio sarà fruibile su tutti i device digitali comprese le smart tv.