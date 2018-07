Belgio – Inghilterra: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Belgio – Inghilterra: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale della finale per il terzo posto del Mondiale di Russia 2018, fischio d’inizio alle ore 16

SAN PIETROBURGO – Sabato 14 luglio alle 16 andrà in scena Belgio – Inghilterra, incontro valido per la finale del terzo e quarto posto del Mondiale russo. Da una parte ci sono i Diavoli Rossi che sono stati eliminati dalla Francia dopo aver chiuso il Gruppo G in prima posizione e aver battuto Giappone e Brasile nella fase ad eliminazione diretta. Dall’altra parte, invece, gli inglesi che sono stati sconfitti in rimonta dalla Croazia dopo aver eliminato, nella fase ad eliminazione diretta, la Colombia e la Svezia. Secondo incontro tra le due compagini in questo Mondiale visto che la prima sfida c’è stata nella fase a gironi con vittoria di misura del Belgio.

La cronaca minuto per minuto

QUI BELGIO – Martinez potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla semifinale persa contro la Francia. La sua squadra dovrebbe schierarsi col 3-4-2-1 con Courtois tra i pali. Pacchetto arretrato composto da Alderweireld, Kompany e Vertonghen. A centrocampo Fellaini e Witsel in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Meunier e Chadli. Davanti De Bruyne e Hazard a supporto dell’unica punta Lukaku.

QUI INGHILTERRA – Cambierà sicuramente Southgate dopo la battaglia di Mosca, persa contro la Croazia. La sua Inghilterra dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Pickford in porta, pacchetto difensivo composto da Walker, Stones e Maguire. A centrocampo Dier in regia con Alli e Lingard mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Rose e Young. In attacco tandem offensivo formato da Sterling e Kane.

Dove vederla in TV e in streaming

Belgio – Inghilterra, finale per il terzo posto, sarà visibile in esclusiva, in chiaro, su Canale 5: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli; De Bruyne, Lukaku, Hazard. Allenatore: Martinez

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Rose, Lingard, Dier, Alli, Young; Sterling, Kane. Allenatore: Southgate

STADIO: San Pietroburgo