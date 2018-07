Russia 2018, Belgio-Inghilterra: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Belgio-Inghilterra, match valevole per la finale del terzo posto del Mondiale di Russia 2018.

SAN PIETROBURGO – Tra poco andrà in scena la finale per il terzo posto, del Mondiale russo, tra Belgio ed Inghilterra. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per il Belgio con De Bruyne ed Hazard a supporto di Lukaku mentre l’Inghilterra risponde col 3-5-2 con Sterling e Kane a comporre il tandem offensivo.

Le formazioni ufficiali del match

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Chadli; De Bruyne, Lukaku, Hazard. Allenatore: Martinez

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Jones, Stones, Maguire; Rose, Loftus-Cheeck, Dier, Delph, Trippier; Sterling, Kane. Allenatore: Southgate