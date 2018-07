Serie B – Il punto della situazione sulle trattative in corso

Il punto sui movimenti delle 22 squadre che parteciperanno al prossimo campionato cadetto, lunedì si deciderà il destino di Avellino, Bari e Cesena.

LIVORNO – Il Livorno, tornato in Serie B, prova subito a fare sul serio sul mercato: torna dopo nove anni in granata Alessandro Diamanti, il giocatore che lo scorso anno aveva militato nel Perugia. I toscani hanno ufficializzato anche l’arrivo di Agazzi dall’Atalanta, il centrocampista sarà in prestito con diritto di riscatto. È fatta per Alfredo Donnarumma al Brescia dall’Empoli, il giocatore sarà in Lombardia per le prossime quattro stagioni. Il Verona ha pronti 2,5 milioni di euro per strappare Samuel Di Carmine al Perugia ma al momento gli umbri chiedono 3 milioni. La trattativa sembra procedere per il verso giusto, con il giocatore che andrebbe a percepire un ricco ingaggio. Il club scaligero ha inoltre raggiunto un accordo con il Pescara per Crescenzi, difensore classe ’91.

Il Palermo ha trovato l’accordo con l’Inter per Puscas sulla base di 3 milioni di euro, l’unico problema rimane convincere il giocatore, che preferirebbe giocare in Serie A. In uscita i rosa-nero sono ai dettagli per la cessione di Coronado, sempre più vicino al Qatar.

Il Lecce, che non è riuscito a ingaggiare Melchiorri (il giocatore ha infatti firmato un contratto con il Perugia), punta ora su Daniel Ciofani. Il giocatore, di proprietà del Frosinone, potrebbe lasciare la Ciociaria in seguito alla rivoluzione che potrebbe esserci nel club laziale. Caracciolo lascia dopo 6 anni il Brescia per vestire la maglia del Feralpisalò. L’Airone, terzo miglior marcatore nella storia della Serie B, arrivato a 36 anni proverà a portare la squadra di Salò nella serie cadetta.

La Salernitana ha chiuso per Fazzi dall’Atalanta e punta ora a Milan Djuric. Per l’ex Cesena è pronta un’offerta di 700mila euro da presentare al Bristol. La Cremonese ha nel mirino Del Fabro della Juventus, il difensore nella scorsa stagione ha militato nel Novara collezionando 19 presenze. Il Cittadella ha acquistato a titolo definitivo Alberto Rizzo, il giocatore, classe ’97, è un terzino sinistro e arriva dal Trapani.