I movimenti di mercato e le trattative delle venti compagini che prenderanno parte al massimo campionato inglese.

MANCHESTER – Tra poco più di un mese comincerà la Premier League con il Manchester City, campione in carica, pronto a difendere il titolo. La compagine di Guardiola ha acquistato Mahrez mentre il Liverpool, nella giornata di ieri, ha ufficializzato l’arrivo di Shaqiri. Tutto tace in casa Manchester United e Tottenham mentre il Chelsea, pochi minuti fa, ha ufficializzato l’acquisto di Maurizio Sarri che ha firmato un biennale con i londinesi, più opzione per il terzo. Di seguito l’elenco completo dei movimenti di mercato delle venti squadre che prenderanno parte alla prossima Premier League.

Premier League 2018/2019 – L’elenco completo dei trasferimenti

ARSENAL

all. Unai Emery (PSG, nuovo)

Acquisti

Akpom (pc, Sint-Truiden, fp)

Asano (sp, Stoccarda, fp)

Campbell (ad, Betis, fp)

Leno (por, Bayer Leverkusen, 28 mln)

Lichtsteiner (td, Juventus, fine contratto)

Lucas Perez (pc, Deportivo, fp)

Martinez (por, Getafe, fp)

Papastathopoulos (dc, Borussia Dortmund, 16 mln)

Torreira (cc, Sampdoria, 30 mln)

Guendouzi (cc, Lorient)

Cessioni

Asano (sp, Hannover, p)

Mertesacker (dc, fine carriera)

Santi Cazorla (cc, fine contratto)

Wilshere (cc, fine contratto)

BOURNEMOUTH

all. Eddie Howe (confermato)

Acquisti

Gradel (as, Tolosa, fp)

Brooks (c, Sheffield United)

Cessioni

Afobe (pc, Wolverhampton, riscatto dal prestito per 14,2 milioni)

Cargill (dc, svincolato)

Allsop (por, svincolato)

Wiggins (td, svincolato)

Grabban (cc, Nottingham Forest, 6,8 mln)

– – –

BRIGHTON

all. Chris Houghton

Acquisti

Ahannach (as, Sparta Rotterdam, fp)

Andone (a, Deportivo)

Balogun (dc, Mainz, 0)

Normann (cc, Molde, fp)

Tomlinson (dc, Yeovil Town, fine contratto)

Bernardo (td, RB Lipsia)

Cessioni

Goldson (dc, Rangers, 3.4 mln)

Hinemeier (dc, Paderborn, 0)

Hornby-Forbes (td, svincolato)

Ince (cc, svincolato)

Krul (por, svincolato)

Murphy (as, Rangers)

Rosenior (td, svincolato)

Sidwell (cc, fine contratto)

– – –

BURNLEY

all. Sean Dyche (confermato)

Acquisti

–

Cessioni

Anderson (dc, Doncaster, 0)

Arfield (cs, Rangers, 0)

Mearney (cc, fine contratto)

– – –

CARDIFF

all. Neil Warnock (confermato)

Acquisti

Cunningham (ts, Preston, 4 milioni)

Murphy (as, Norwich, 11.4 milioni)

Reid (cc, Bristol)

Smithies (p, QPR)

Cessioni

Halford (dc, fine contratto)

Ward (as, Nottingham Forest, fp)

Wilson (por, fine contratto)

– – –

CHELSEA

all. Maurizio Sarri (Napoli, nuovo)

Acquisti

Batshuayi (pc, Borussia Dortmund, fp)

Miazga (dc, Vitesse, fp)

Musonda (tq, Celtic, fp)

Nathan (pc, Belenenses, fp)

Omeruo (dc, Kasimpasa, fp)

Pasalic (cc, Spartak Mosca, fp)

Van Ginkel (cc, PSV, fp)

Cessioni

Delac (por, Horsens, 0)

Eduardo (por, svincolato)

Wallace (td, svincolato)

Baker (cc, Leeds, prestito)

Panzo (dc, Monaco)

Pantic (cc, Partizan, rinnovo prs)

– – –

CRYSTAL PALACE

all. Roy Hodgson (confermato)

Acquisti

Guaita (por, Getafe, 0)

Cessioni

Cabaye (cc, svincolato)

Diego Cavalieri (por, svincolato)

Lee Chung-Yong (ad, svincolato)

Rakip (cc, Benfica, fp)

Sako (ad, svincolato)

Ward (td, svincolato)

– – –

EVERTON

all. Marco Silva (nuovo)

Acquisti

Lookman (as, Lipsia, fp)

Mirallas (ad, Olympiacos, fp)

Onyekuru (as, Anderlecht, fp)

Sandro Ramirez (pc, Siviglia, fp)

Cessioni

Funes Mori (dc, Villarreal, 9 mln)

Garbutt (ts, Oxford, prestito)

Grant (cc, Plymouth, prestito)

Henen (as, fine contratto)

Robles(por, fine contratto)

Rooney (tq, DC United)

– – –

FULHAM

all. Slavisa Jokanovic (confermato)

Acquisti

Le Marchand (dc, Nizza)

Seri (cc, Nizza)

Cessioni

Fredericks (td, West Ham, 0)

Williams (tq, Forrest Green, 0)

HUDDERSFIELD

all. David Wagner (confermato)

Acquisti

Hadergjonaj (td, Ingolstadt, 5 mln)

Hamer (por, Leicester, fine contratto)

Kongolo (dc, Monaco, riscatto dal prestito)

Juninho Bacuna (cc, Groningen)

Lossl (por, Mainz, riscattato dal prestito)

Sobhi (pc, Stoke)

Cessioni

Green (por, svincolato)

Whitehead (cc, fine carriera)

– – –

LEICESTER

all. Claude Puel (confermato)

Acquisti

Evans (dc, West Bromwich, 4mln)

Kaputska (tq, Friburgo, fp)

Maddison (tq, Norwich, 25 mln)

Mendy (cc, Nizza, fp)

Musa (pc, CSKA Mosca, fp)

Ricardo Pereira (td, Porto, 20mln)

Cessioni

Dragovic (dc, Bayer Leverkusen, fp)

Hamer (por, Huddersfield, fine contratto)

Huth (dc, fine contratto)

Mahrez (as, Manchester City)

– – –

LIVERPOOL

all. Jurgen Klopp (confermato)

Acquisti

Fabinho (cc, Monaco, 45 mln)

Keita (cc, Lipsia, 60 mln)

Markovic (ad, Anderlecht, fp)

Origi (pc, Wolfsburg, fp)

Shaqiri (ad, Stoke City, 13 mln)

Cessioni

Ejaria (cc, Glasgow Rangers, prestito)

Emre Can (cc, svincolato)

Flanagan (td, svincolato)

MANCHESTER CITY

all. Pep Guardiola (confermato)

Acquisti

Alex Garcia (cc, Girona, fp)

Brattan (cc, Melbourne City, fp)

Caceres (cc, Melbourne City, fp)

Denayer (dc, Galatasaray, fp)

Douglas Luiz (cc, Girona, fp)

Ilic (cc, Stella Rossa, fp)

Kayode (pc, Shakhtar Donetsk, fp)

Mahrez (as, Leicester)

Pablo Mari (dc, NAC Breda, fp)

Palmer-Brown (dc, Kortrijk, fp)

Sandler (dc, Zwolle, 2.5 mln)

Cessioni

Maffeo (td, Stoccarda, 10 mln)

Yaya Touré (cc, fine contratto)

Marí (dc, Deportivo, prs)

Manu Garcia (tq, Tolosa, prs)

Gunn (p, Southampton)

– – –

MANCHESTER UNITED

all. José Mourinho (confermato)

Acquisti

Andreas Pereira (as, Valencia, fp)

Fred (cc, Shakhtar Donetsk, 60 mln)

Grant (por, Stoke City, 0)

Diogo Dalot (dif, Porto, 22 mln)

Cessioni

Carrick (cc, fine carriera)

Johnstone (pt, WBA)

NEWCASTLE

all. Rafa Benitez (confermato)

Acquisti

Aarons (as, Hellas Verona, fp)

Lazaar (ts, Benevento, fp)

Merino (cc, Borussia Dortmund, riscatto prestito per 7 milioni)

Dubravka (pt, Sparta Praga, riscatto)

Saivet (tq, Sivasspor, fp)

Sels (por, Anderlecht, fp)

Ki Sung-Yeung (cc, Swansea, svincolato)

Cessioni

Dubravka (por, Sparta Praga, fp)

Findlay (dc, svincolato)

Gamez (td, svincolato)

Good (dc, fine contratto)

Haidara (ts, fine contratto)

– – –

SOUTHAMPTON

all. Mark Hughes (confermato)

Acquisti

Armstrong (cc, Celtic, 7.5 mln)

Elyounoussi (ed, Basilea)

Gunn (p, Manchester City)

Vestergaard (dc, Borussia Monchengladbach)

Cessioni

Pied (td, fine contratto)

Tadic (tq, Ajax, 11 mln)

Taylor (por, fine contratto)

Carrillo (at, Leganes, prs)

– – –

TOTTENHAM

all. Mauricio Pochettino (confermato)

Acquisti

Janssen (pc, Fenerbahçe, fp)

Cessioni

–

– – –

WATFORD

all. Javi Gracia (confermato)

Acquisti

Amrabat (ad, Leganés, fp)

Cucho (pc, Huesca, fp)

Dahlberg (por, IFK Goteborg, fp)

Deulofeu (ad, Barcellona, riscatto dal prestito per 13 milioni)

Dja Djedjé (td, Lens, fp)

Foulquier (td, Strasburgo, fp)

Masina (ts, Bologna, 5 mln)

Navarro (td, Espanyol, 2mln

Oulare (pc, Anversa, fp)

Penaranda (pc, Malaga, fp)

Success (as, Malaga, fp)

Wilmot (dc, Stevenage)

Zarate (sp, Vélez Sarsfield, fp)

Foster (pt, WBA)

Sema (es, Ostersund)

Cessioni

Carrillo (ad, Benfica, fp)

Karnezis (por, Udinese, fp)

Molla Wague (dc, Udinese, fp)

Pantilimon (por, Nottingham Forest)

Zarate (at, Boca Juniors)

Suarez (at, Gimnastic de Tarragona)

WEST HAM

all. Manuel Pellegrini (nuovo)

Acquisti

Fabianski (por, Swansea)

Fredericks (td, svincolato)

Oxford (dc, Gladbach, fp)

Issa Diop (dc, Tolosam 25 mln)

Wilshere (cc, Arsenal, 0)

Yarmolenko (ad, Borussia Dortmund)

Cessioni

Collins (cc, fine contratto)

Evra (ts, fine contratto)

Joao Mario (tq, Inter, fp)

Burke (d, Hull City)

WOLVERHAMPTON WANDERERS

all. Nuno Espirito Santo (confermato)

Acquisti

Afobe (pc, Bournemouth, riscatto dal prestito per 14,2 milioni)

Boly (dc, Porto, riscatto dal prestito per 12 milioni)

Diogo Jota (as, Atlético Madrid, riscatto dal prestito per 14 milioni)

Gladon (pc, Heracles Amelo, fp)

Oniangué (cc, Angers, fp)

Raul Jimenez (pc, Benfica, prestito per 3 milioni)

Rui Patricio (por, Sporting CP, 0)

Cessioni

Leo Bonatini (pc, Al Hilal, fp)

N’Diaye (cc, Villarreal, fp)

Ruben Vinagre (ts, Monaco, fp)

Afobe (pc, Stoke, p)