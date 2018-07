L’elenco completo, ma ancora provvisorio, dei movimenti di mercato delle venti squadre che prenderanno parte al prossimo campionato spagnolo.

BARCELLONA – Tra poco più di un mese comincerà la Liga con il Barcellona campione in carica. Mercato in fermento anche in Spagna con il Real Madrid che è caccia del successore, o dei successori di Cristiano Ronaldo, mentre l’Atletico Madrid ha salutato con favore la permanenza di Griezmann e ha acquistato Lemar. Due acquisti anche per il Barcellona che ha acquistato Arthur e Lenglet, adesso il club catalano punta Hazard per il quale sarà sfida accesa con il Real Madrid. Di seguito l’elenco completo.

Liga 2018/2019 – L’elenco completo dei trasferimenti

ALAVES

all. Abelardo Fernandez (confermato)

Acquisti

Cristian (dc, Rudes, fp)

Entrena (as, Rudes, fp)

Guidetti (pc, Celta, riscatto dal prestito)

Nando (ad, Lorca, fp)

Rafa Paez (dc, Rudes, fp)

Ximo Navarro (dc, Las Palmas)

Cessioni

Bojan Krkic (sp, Stoke City, fp)

El Haddadi (pc, Barcellona, fp)

Hernandez (ts, Real Sociedad, fp)

Madran (cc, Valencia, fp)

Pedraza (as, Villarreal, fp)

Pérez (ad, Espanyol, fp)

Pina (cc, Club Brugge, fp)

– – –

ATHLETIC

all.- Eduardo Berizzo (nuovo)

Acquisti

Capa (td, Eibar, 3 mln)

Dani Garcia (cc, Eibar, fine contratto)

Etxeberria (td, Numancia, fp)

Ganea (ts, Viitorul, 1 mln)

Irizondo (ts, Granada, fp)

Unai Lopez (tq, Rayo Vallecano, fp)

Villalibre (pc, Lorca, fp)

Arrieta (ts, Real Sociedad)

Cessioni

Sola (pc, fine contratto)

Undabarrena (cc, fine contratto)

– – –

ATLETICO MADRID

all. Diego Simeone (confermato)

Acquisti

Mensah (tq, Kasimpasa, fp)

Moreira (as, Wolverhampton, fp)

Kunde (cc, Granada, fp)

Velazquez (dc, Rayo Vallecano, fp)

Vietto (pc, Valencia, fp)

Lemar (as, Monaco, 80 mln)

Adan (p, Betis)

Cessioni

Diogo Jota (as, Wolverhampton, riscatto dal prestito a 14 milioni)

Fernando Torres (pc, fine contratto)

Kunde (cc, Eintracht)

– – –

BARCELLONA

all. Ernesto Valverde (confermato)

Acquisti

Aleñá (cc, Barcellona B)

Arthur (cc, Gremio, 31)

Deulofeu (ad, Watford, fp)

Douglas (td, Benfica, fp)

El Haddadi (pc, Alavés, fp)

Lenglet (dc, Siviglia, 35 milioni)

Rafinha (cc, Inter, fp)

Cessioni

Iniesta (cc, fine contratto)

Paulinho (cc, Guangzhou Evergrande, 50 mln)

BETIS

all. Quique Setién (confermato)

Acquisti

Alex Alegria (pc, Levante, fp)

Barragan (td, Middlesbrough, 1 mln)

Brasanac (cc, Leganés, fp)

De la Hoz (cc, Albacete, fp)

Inui (as, Eibar, 0)

Narvaez (tq, Cordoba, fp)

Tosca (dc, Benevento, fp)

Lopez (pt, Espanyol, svincolato)

Robles (pt, Everton, svincolato)

William Carvalho (cc, Sporting CP)

Cessioni

Amat (dc, Swansea, fp)

Campbell (ad, Arsenal, fp)

Pezzella (dc, Fiorentina, riscatto dal prestito per 9 milioni)

Ruiz (cc, Napoli, 32 milioni)

Adan (p, Atletico Madrid)

Castro (att, Las Palmas)

– – –

CELTA

all. Antonio Mohamed (nuovo)

Acquisti

Beauvue (pc, Leganés, fp)

Borja Fernandez (cc, Reus, fp)

Borja Iglesias (pc, Celta, 0)

Costas (dc, Barcellona B, fp)

Hjulsager (as, Granada, 0)

Junca (ts, Eibar, 0)

Lemos (td, Lugo, 0)

Méndez (tq, Celta, 0)

Villar (por, Levante, fp)

Araujo (dc, Santos Laguna)

Cessioni

Boyé (pc, Torino, fp)

Guidetti (pc, Alavés, riscatto dal prestito)

P. Hernandez (cc, Independiente)

Bongonda (as, Zulte Waregem)

Wass (cc, Valencia)

– – –

EIBAR

all. José Luis Mendilibar (confermato)

Acquisti

Bebé (as, Rayo Vallecano, fp)

Elgezabal (dc, Numancia, fp)

Galvez (dc, Las Palmas, fp)

Hervias (ad, Valladolid, fp)

Milla (as, Numancia, fp)

Nano (pc, Sporting Gijon, fp)

Orellana (ad, Valencia, riscatto dal

prestito per 2 milioni)

Rivera (cc, Barcellona B, fp)

Martinez (dc, Barcellona B, svincolato)

Cessioni

Capa (td, Athletic, 3 mln)

Dani Garcia (cc, Athletic, fine contratto)

Fran Rico (cc, Granada, fp)

Inui (as, Betis, 0)

Jovanovic (dc, Bordeaux, fp)

Junca (ts, Celta, 0)

– – –

ESPANYOL

all. Rodri (nuovo)

Acquisti

Darder (cc, Lione, riscatto dal prestito per 8 milioni)

Pérez (ad, Alavés, fp)

Roberto (por, Malaga, fp)

Vazquez (pc, Nastic, fp)

Pau Lopez (por, svincolato)

Cessioni

Jairo Morillas (pc, fine contratto)

Pau Lopez (por, fine contratto)

Carlos Sanchez (cc, Fiorentina, fp)

Sergio Sanchez (dc, Rubin Kazan, fp)

Moreno (pc, Villarreal)

Jurado (cc, Al-Alhi)

– – –

GETAFE

all. José Bordalas (confermato)

Acquisti

Alanis (dc, Chivas, 0)

Buendia (tq, Leonesa, fp)

Chuli (pc, Lugo, fp)

Garcia (por, Rayo Vallecano, fp)

Ibanez (ad, Osasuna, fp)

Yanez (por, Cadice, fp)

Alanis (dc, Guadalajara)

Abou (cc, Rayo, 0)

Cabrera (dc, Crotone)

Soria (por, Siviglia)

Cessioni

Arambarri (cc, Boston, fp)

Antunes (ts, Dinamo Kiev, ts)

Bergara (cc, Real Sociedad, fp)

Cabrera (dc, Crotone, fp)

Martinez (por, Arsenal, fp)

Montero (as, Swansea, prestito)

Rémy (pc, Las Palmas, fp)

Yoda (ad, fine contratto)

– – –

GIRONA

all. – Eusebio Sacristan (nuovo)

Acquisti

Alcaraz (cc, Almeria, fp)

Coris (as, Osasuna, fp)

Mojica (ts, Rayo Vallecano)

Cessioni

Amagat (tq, fine contratto)

Boulaya (tq, Metz)

Douglas Luiz (cc, Manchester City, fp)

Garcia (cc, Manchester City, fp)

Olunga (pc, GZ Hengfeng, fp)

Maffeo (td, Manchester City, fp)

Mojica (ts, Rayo Vallecano, fp)

Muniesa (dc, Stoke City, fp)

– – –

HUESCA

all. Leo Franco (nuovo)

Acquisti

–

Cessioni

Avila (as, San Lorenzo, fp)

Cucho (pc, Watford, fp)

Moi Gomez (tq, Sporting Gijon, fp)

Remiro (por, Athletic, fp)

Rescaldani (pc, Atlético Nacional, fp)

– – –



LEGANES

all. Mauricio Pellegrino (nuovo)

Acquisti

Koné (pc, Eupen, fp)

Owusu (ad, Oviedo, fp)

Mejias (dc, Cartagena, fp)

Vesga (cc, Athletic, pr)

Ruben Perez (cc, Granada, svi)

Carrillo (at, Southampton, prs)

Juanfran (td, Deportivo, prs)

Cessioni

Amrabat (ad, Watford, fp)

Beauvue (pc, Celta, fp)

Brasanac (cc, Betis, fp)

Champagne (por, Olimpo, fp)

Mantovani (dc, fine contratto)

Naranjo (as, Genk, fp)

Pérez (cc, Granada, fp)

Zaldua (td, Real Sociedad, fp)

– – –

LEVANTE

all. Paco Lopez (confermato)

Acquisti

Espinosa (tq, Granada, fp)

Ruben Garcia (ad, Sporting Gijon, fp)

Samu Garcia (ad, Malaga, fp)

Saveljich (dc, Albacete, fp)

Verza (cc, Almeria, fp)

Cabaco (dc, Nacional, dc)

Cessioni

Al-Muwallad (ad, Al Ittihad, fp)

Alex Alegria (pc, Betis, fp)

Coke (td, Schalke 04, fp)

Lukic (cc, Torino, fp)

Pazzini (pc, Hellas Verona, fp)

Rober Pier (dc, Deportivo, fp)

Ruben Rochina (tq, Rubin Kazan, fp)

Villar (por, Celta, fp)

– – –

RAYO VALLECANO

all. Michel (confermato)

Acquisti

Bangoura (ad, Almeria, fp)

Mojica (ts, Girona, fp)

Monsalve (dc, Recreativo Huelva)

Noblejas (ts, Cordoba, fp)

Kakuta (as, HB CFFC)

Cessioni

Al-Sulaiheem (cc, Al-Shabab, fp)

Bebé (as, Eibar, fp)

De Tomas (pc, Real Madrid Castilla, fp)

Alberto Garcia (por, Getafe, fp)

Unai Lopez (tq, Athletic, fp)

Velazquez (dc, Atlético Madrid, fp)

– – –

REAL MADRID

all. Julen Lopetegui (nuovo)

Acquisti

Fabio Coentrao (ts, Sporting CP, fp)

Alvaro Odriozola (td, Real Sociedad, 40 milioni)

Cessioni

Achraf Hakimi (td, Borussia Dortmund, prestito biennale)

Lucas Silva (cc, Cruzeiro, conf. prestito)

Lucas Torro (cc, Eintracht Francoforte)

Cristiano Ronaldo (a, Juventus, 100 milioni)

– – –

REAL SOCIEDAD

all. Imanol Alguacil (confermato)

Acquisti

Bergara (cc, Getafe, cc)

Hernandez (ts, Alavés, fp)

Zaldua (td, Leganés, fp)

Cessioni

Babic (dc, Stella Rossa, 0.8 mln)

Canales (tq, fine contratto)

Carlos Martinez (td, fine contratto)

Xabi Prieto (cc, fine carriera)

Arrieta (ts, Athletic Club)

Alvaro Odriozola (td, Real Madrid, 40 mln)

– – –

SIVIGLIA

all. Pablo Machin (nuovo)

Acquisti

Lasso (as, Osasuna, fp)

Munoz (pc, Almeria, fp)

Amadou (dc, Lille, titolo definitivo)

Vaclik (por, Basilea, 6 mln)

Cessioni

Carole (ts, Galatasaray, fp)

Geis (cc, Schalke, fp)

Layun (td, Porto, fp)

Lenglet (dc, Barcellona, 35 milioni)

Roque Mesa (cc, Swansea, fp)

Sandro Ramirez (pc, Everton, fp)

Soria (por, Getafe)

– – –

VALENCIA

all. Marcelino Toral (confermato)

Acquisti

Bakkali (as, Deportivo, fp)

Joao Cancelo (td, Inter, fp)

Medran (cc, Alavés, fp)

Nacho Gil (as, Las Palmas, fp)

Nani (as, Lazio, fp)

Kondogbia (cc, Inter)

Diakhaby (dc, Lione)

Wass (cc, Celta)

Cessioni

Bakkali (as, Anderlecht, 1.2)

Gonçalo Guedes (as, Paris Saint-Germain, fp)

Orellana (ad, Eibar, riscatto dal prestito)

Cancelo (td, Juventus, 40 mln)

Pereira (as, Manchester United, fp)

Vietto (pc, Atlético Madrid, fp)

Nani (as, Sporting Club)

– – –

VALLADOLID

all. Sergio Gonzalez (confermato)

Acquisti

–

Cessioni

–

– – –

VILLARREAL

all. Javier Calleja (confermato)

Acquisti

Afif (as, Al Sadd, fp)

Esponoza (ad, Boca Junios, fp)

Layun (ts, Porto)

Nahuel (as, Barcellon B, fp)

N’Diaye (cc, Wolverhampton, fp)

Pedraza (as, Alavés, fp)

Ekambi (pc, Angers)

Moreno (pc, Espanyol)

Funes Mori (dc, Everton)

Cessioni

Bacca (pc, Milan, fp)

Roger Martinez (pc, Jangsu Suning, fp)

Rukavina (td, Astana, p.0)