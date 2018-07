Belgio-Inghilterra 2-0, il tabellino: Diavoli Rossi al terzo posto

Il tabellino di Belgio-Inghilterra 2-0 il risultato finale, reti di Meunier e Hazard per i Diavoli Rossi che conquistano la medaglia di bronzo.

SAN PIETROBURGO – Il Belgio chiude in terza posizione il Mondiale di Russia 2018. Nel match valido per la finale per il terzo posto la compagine belga batte 2-0 l’Inghilterra centrando la medaglia di bronzo. Un gol per tempo per i Diavoli Rossi che passano in vantaggio dopo quattro minuti grazie alla rete di Meunier. Nella seconda frazione arriva il punto esclamativo di Hazard che regala al Belgio il suo miglior risultato nella storia della Coppa del Mondo, superato il quarto posto ottenuto a Messico 1986. Sconfitta meritata per l’Inghilterra che chiude al quarto posto come a Italia ’90.

IL TABELLINO

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Tielemans (78′ Dembelè), Witsel, Chadli (39′ Vermaelen); De Bruyne, Lukaku (60′ Mertens), Hazard. Allenatore: Martinez

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Jones, Stones, Maguire; Rose (46′ Lingard), Loftus-Cheek (84′ Alli), Dier, Delph, Trippier; Sterling (46′ Rashford), Kane. Allenatore: Southgate

RETI: 4′ Meunier (B), 82′ Hazard (B)

AMMONIZIONI: Stones, Maguire (I), Witsel (B)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: San Pietroburgo Stadium