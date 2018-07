Abbonamenti Spal 2018 – 2019: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei biancocelesti per il Campionato 2018/2019. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

FERRARA – Proseguono a Ferrara gli allenamenti della Spal, in procinto di trasfersi nei giorni prossimi ad Auronzo di cadore per la seconda fase della preparazione in vista della stagione ormai alle porte. Nei giorni scorsi è ufficialmente iniziata la Campagna Abbonamenti 2018/2019, contraddistinta dallo slogan “La Spal é pronta a tornare in campo!”. Il club estense ha reso note tariffe e modaliità di sttoscrizione tramite il proprio sito ufficiale.

Sono previste tre fasi. La prima per la prelazione dei vecchi abbonati fino al 21 luglio. La seconda per i nuovi abbonati che intendano cambiare posto rispetto alla passata stagione, dal 26 al 31 luglio eppoi la vendita libera dal 6 agosto al 6 settembre.

I prezzi degli abbonamenti sono leggermente più bassi in Curva Ovest e nei vari settori di tribuna mentre sono stati alzati quelli per la gradinata. L’abbonamento comprende 18 gare e non 19 perchè la prima partita casalinga sarà giocata al Dall’Ara visti i avori di ristrutturazione che stanno interessando lo stadio Mazza.

Prezzi abbonamenti Spal 2018/2019

Curva Ovest: Intero prelazione 300 euro; Intero nuovo abbonato 335 euro; Ridotto prelazione 185 euro; Ridotto nuovo abbonato 200 euro; Under 13 prelazione 100 euro; Under 13 nuovo abbonato 100 euro.

Gradinata

Laterale: Intero prelazione 525 euro; Intero nuovo abbonato 570 euro; Ridotto prelazaione 355 euro; Ridotto nuovo abbonato 385 euro; Under 13 prelazione 110 euro; Under 13 nuovo abbonato 110 euro.

Centrale: Intero prelazione 775 euro; Intero nuovo abbonato 840 euro; Ridotto prelazione 530 euro; Ridotto nuovo abbonato 575 euro; Under 13 prelazione 130 euro; Under 13 nuovo abbonato 130 euro.

Gold: Intero prelazione 950 euro; Intero nuovo abbonato 1.150 euro; Ridotto prelazione 620 euro; Ridotto nuovo abbonato 700 euro

Tribuna

Bianca: Intero prelazione 710 euro; Intero nuovo abbonato 770 euro; Ridotto prelazione 520 euro; Ridotto nuovo abbonato 560 euro; Under 13 prelazione 120 euro; Under 13 nuovo abbonato 120 euro.

Azzurra: Intero prelazione 1.060 euro; Intero nuovo abbonato 1.150 euro; Ridotto prelazione 665 euro; Ridotto nuovo abbonato 720 euro.

Blu: Intero prelazione 1.390 euro; Intero nuovo abbonato 1.500 euro; Ridotto prelazione; Ridotto nuovo abbonato ;

Vip: Intero prelazione 1; Interonuovo abbonato; Ridotto prelazione 970 euro; Ridotto nuovo abbonato 1.050 euro.

Le modalità di sottoscrizione

I vecchi abbonati potranno usufruire del diritto di prelazione sul proprio posto, da lunedì 9 luglio fino a sabato 21 luglio 2018 p.v., presso il Centro Commerciale “LE MURA” di Ferrara e presso le rivendite del circuito Vivaticket/Best Union di tutta Italia e on-line collegandosi al sito www.vivaticket.it.

Da domenica 22 luglio a mercoledì 25 luglio vendita chiusa.

Gli eventuali cambi di settore saranno effettuati da giovedì 26 luglio a martedì 31 luglio (il cambio può essere effettuato solo se non si è già usufruito della conferma di posto e salvo esaurimento posti disponibili). Da mercoledì 1 agosto a domenica 5 agosto vendita chiusa.

Dopo il rinnovo dell’abbonamento in prelazione, non sarà possibile effettuare un successivo cambio di posto o settore.

Ogni prelatore potrà sottoscrivere un massimo di 4 abbonamenti in prelazione: nella prima fase di prelazione e nella seconda fase di cambio posto o settore non potranno essere effettuate sottoscrizioni per nuovi abbonati. Sarà necessario essere muniti di modulo delega firmato (scaricabile nella sezione del sito www.spalferrara.it dedicata alla Campagna Abbonamenti), modulo di sottoscrizione abbonamenti e privacy, copia documento d’identità.