Serie B 2018/2019 – Avellino escluso dal campionato

La FIGC ha deciso pochi minuti fa: la compagine irpina non è stata ammessa al prossimo campionato di Serie B.

AVELLINO – Dopo Bari e Cesena nemmeno l’Avellino prenderà parte al prossimo campionato di Serie B. La ha deciso, pochi minuti fa, la FIGC che ha confermato la decisione della COVISOC che aveva bocciato la seconda richiesta del club irpino che, però, potrà giocarsi l’ultima carta facendo ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Sono però state accettate le fideiussioni delle squadre di C che si erano affidate alla Finworld come Matera, Cuneo, Juve Stabia, Rende, Lucchese.

In questo caso, però, in gioco i tempi: le loro fideiussioni sarebbero state presentate prima del 12 luglio, quando la Banca d’Italia non aveva ancora emesso il verdetto negativo sulla banca, mentre l’Avellino nei giorni successivi. Se il Collegio di Garanzia del CONI dovesse rispondere negativamente alla richiesta dei campani ci sarà il ripescaggio di tre squadre con Novara, Catania e Siena in pole.