Pronostici del 21 luglio: amichevoli in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata integralmente alle amichevoli pre-campionato

Tempo di amichevoli in attesa dell’inizio dei campionati. Tante squadre sono in ritiro ormai da qualche settimana e i test di preparazione, stanno, pertanto a mano a mano aumentando di spessore. I pronostici per sabato 21 luglio riguardano proprio le amichevoli tra club. Sono state scelte cinque gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Atalanta-Hertha gol (ore 20.30)

L’Atalanta affronta i tedeschi dell’Hertha Berlino nella ventiquattresima edizione del Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, che nell’ultima stagione ha concluso il campionato al decimo posto con 43 punti. Il club orobico sta effettuando la preparazione in vista del campionato e dell’Europa League 2018/2019 a Rovetta, in Val Seriana, dove soggionerà fino al 26 luglio. Dopodichè trasferimento a San Gallo il 27 per disputare l’amichevole contro il Borussia Dortmund il giorno 1, al termine della quale ci sarà il rientro a Bergamo.

Everton-Lilla gol (ore 21)

Gli inglesi dell’Everton affrontano in amichevole i francesi del Lilla. Nella passata stagione le due squadre hanno chiuso, rispettivamente, al terzo posto in Premier League e al secondo in Ligue 1.

Lione-Fulham over 2,5 (ore 21)

Incontro amichevole tra i francesi del Lione e gli inglesi del Fulham. Nella passata stagione le due squadre hanno chiuso, rispettivamente, all’ultimo posto con conseguente retrocessione in Ligue 1 e al quarto in Premier League.

Eupen-Tubize 1 (ore 19.30)

Amichevole tutta belga tra Eupen e Tubizw. Nella passata stagione i primi hanno chiuso al dodicesimo posto in Jupiler League mentre gli altri si sono piazzati secondi nella seconda divisione e sono stati promossi.

Fenerbache-Feyenoord gol (ore 20)

E per finire amichevole di lusso tra i turchi del Fenerbache e gli olandesi del Feyenoord. Nella passata stagione le due squadre hanno chiuso, rispettivamente, al settimo e al decimo posto i rispettivi campionati.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 20 luglio 2018

Atalanta-Hertha gol (1,85)

Everton-Lilla gol (1,80)

Lione-Fulham over 2,5 (1,40)

Eupen-Tubize 1 (2,10)

Fenerbache-Feyenoord gol (1,70)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 166 euro