Serie B 2018/2019 – Le trattative di Palermo, Benevento, Lecce e Crotone

I movimenti di mercato nel campionato di Serie B 2018/2019 che prenderà il via tra poco più di trenta giorni.

PALERMO – Nell’attesa di capire quali saranno le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato cadetto scopriamo alcuni importanti colpi che le varie società stanno mettendo a segno

PALERMO

Potrebbe essere tra le ripescate e ritornare in A al posto del Parma, intanto il Palermo del presidente Zamparini ha chiuso per due acquisti di tutta esperienza: si tratta del terzino classe 89 Antonio Mazzotta arrivato a titolo definitivo dal Pescara e del difensore classe 88 Alessandro Salvi anche lui prelevato a titolo definitivo dal Cittadella dopo aver disputato tre stagioni con i veneti

BENEVENTO

Molto attivo anche il Benevento del presidente Vigorito che dopo aver avuto assaporato la massima serie nella scorsa stagione adesso vuole nuovamente riconquistarsela. Così i Sanniti si sono assicurati un doppio colpo dal Napoli: l’ex difensore ormai in scadenza di contratto Christian Maggio e l’attaccante Roberto Insigne appena rientrato dal prestito al Parma. L’accordo tra le parti è stato trovato per il prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

LECCE

Protagonista di una promozione molto sofferta il Lecce grazie alla guida tecnica di Fabio Liverani torna nel campionato cadetto. Dopo aver ufficializzato due giorni fa il difensore Mattia Calderoni dal Novara i Sanniti nella giornata di oggi hanno chiuso per il forte difensore Fabio Lucioni a titolo definitivo dal Benevento, complici anche i buoni rapporti tra le due dirigenze.

CROTONE

Si muove bene anche il Crotone del presidente Vrenna che dopo aver ufficializzato il tecnico Giovanni Stroppa per la prossima stagione ha chiuso un colpo in prospettiva per il reparto avanzato pescando addirittura nella Serie D il giovane Augustus Kargbo, autore nella scorsa stagione di un’ottima annata con la maglia del Campobasso. Importante per i calabresi la riconferma del difensore Stefan Simic dopo che il Milan ha accettato il prestito del giocatore per un altro anno.