Le probabili formazioni delle venti compagini che prenderanno parte al massimo campionato italiano di calcio.

TORINO – Tra meno di un mese comincerà la Serie A 2018/2019. Le squadre si stanno rinforzando con la Juventus regina del mercato grazie all’arrivo di Cristiano Ronaldo, oltre ad Emre Can, Spinazzola, Caldara e Perin. Il Napoli di Ancelotti sogna uno tra Benzema e Cavani mentre l’Inter sogna in grande dopo gli acquisti di Nainggolan, Lautaro Martinez e De Vriji. Rivoluzione, o quasi, per la Roma con undici acquisti e la cessione di Alisson mentre Lazio e Milan ancora in ombra. Oggi le venti compagini giocherebbero cosi.

Serie A 2018/2019 – Le probabili formazioni delle venti squadre

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, Freuler, De Roon, RECA; Ilicic; ZAPATA, Gomez. All: Gasperini (confermato).

BOLOGNA (3-5-2): SKORUPSKI; Mbaye, Gonzalez, Helander; Rizzo, Poli, Pulgar, Dzemaili, DIJKS; FALCINELLI, SANTANDER. All: INZAGHI (nuovo).

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; SRNA, Romagna, Ceppitelli, Lykogiannis; Faragò, Barella, CASTRO; Joao Pedro; Pavoletti, Farias. All: MARAN (nuovo).

CHIEVO VERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Depaoli, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; DJORDJEVIC. All: D’Anna (confermato).

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, MARCJANIK, Maietta, Pasqual; Krunic, Bennacer, Brighi; Zajc; Caputo, LA GUMINA. All: Andreazzoli (confermato).

FIORENTINA (4-3-3): LAFONT; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Veretout, NORGAARD, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau. All: Pioli (confermato).

FROSINONE (3-5-2): SPORTIELLO; GOLDANIGA, Ariaudo, Krajnc; M.Ciofani, Gori, Maiello, CRISETIG, MOLINARO; Ciano, PERICA. All: Longo (confermato).

GENOA (3-5-2): MARCHETTI; Biraschi, Spolli, CRISCITO; ROMULO, Hiljemark, SANDRO, MAZZITELLI, Laxalt; Lapadula, Medeiros. All: Ballardini (confermato).

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, DE VRIJ, ASAMOAH; Vecino, Brozovic; POLITANO, NAINGGOLAN, Perisic; Icardi. All: Spalletti (confermato).

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; CANCELO, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; EMRE CAN, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, CRISTIANO RONALDO, Dybala. All: Allegri (confermato).

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, ACERBI, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, DURMISI; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi (confermato).

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso (confermato).

NAPOLI (4-2-3-1): MERET; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Hamsik; Callejon, VERDI, Insigne; Milik. All. ANCELOTTI (nuovo).

PARMA (4-3-3): SEPE; Gazzola, Di Cesare, BRUNO ALVES, GOBBI; Dezi, RIGONI, STULAC; Di Gaudio, Ceravolo, Siligardi. All. D’Aversa (confermato).

ROMA (4-2-3-1): MIRANTE; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi; Under, PASTORE, Perotti; Dzeko.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Belec; Bereszynski, COLLEY, Andersen, Murru; JANKTO, Praet, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All. Giampaolo (confermato)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Pol Lirola, Letschert, LEMOS, Peluso; BOATENG, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, DI FRANCESCO. All. DE ZERBI (nuovo).

SPAL (3-5-2): MILINKOVIC-SAVIC; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani, Schiattarella, FARES; PETAGNA, Paloschi. All. Semplici (confermato).

TORINO (3-5-2): Sirigu; IZZO, BREMER, N’Koulou; De Silvestri, Baselli, MEITE’, Rincon, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri (confermato).

UDINESE (4-2-3-1): MUSSO; Stryger-Larsen, Danilo, Nuytinck, Samir; MANDRAGORA, Behrami; De Paul, Barak, PUSSETTO; Lasagna. All. VELAZQUEZ (nuovo).