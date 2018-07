Serie A – Inter tra Darmian e Vrsaljko, il Napoli sogna Benzema

Il punto sul calciomercato delle big di Serie A e le principali trattative in vista della prossima stagione.

MILANO – Dopo aver presentato i nuovi acquisti con video a dir poco stravaganti, l‘Inter continua a lavorare sul mercato per dare a Spalletti una rosa competitiva anche per la Champions League, dove i nerazzurri tornano dopo sei anni di assenza. L’obiettivo è quello del terzino destro, con Vrsaljko e Darmian in cima alla lista del ds Ausilio, ma con il croato in vantaggio per motivi economici. Infatti, il Manchester United di José Mourinho ha declinato un’offerta dell’Inter per un prestito con diritto di riscatto, ribadendo di volerlo cedere solo a titolo definitivo, mentre l’Atletico Madrid ha aperto all’ipotesi prestito. In ogni caso, i discorsi per il terzino dei Colchoneros verranno approfonditi solo dopo la finalissima del Mondiale che verrà disputata domenica e vedrà impegnato l’ex Sassuolo e Genoa.

Prende forma il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti, che sogna in grande. Con i soldi che arriveranno dal Chelsea per la cessione di Jorginho, i partenopei tenteranno l’assalto per Karim Benzema, punta del Real Madrid che difficilmente sarà disposto a privarsene dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. L’altra ipotesi porta il nome di Edinson Cavani, che dal canto suo non escluderebbe un ritorno al Napoli ma anche qui c’è da fare i conti con il Psg, spesso restio nel cedere i suoi elementi migliori. Nel frattempo, si lavora per il terzino destro che sostituirà il partente Maggio con Youssouf Sabaly vicino ad arrivare alla corte di Ancelotti, preferito ad Arias e Lainer.

La Juventus, che lunedì accoglierà Cristiano Ronaldo a Torino, punta un altro fenomeno del Real Madrid, Marcelo. Dopo l’acquisto del cinque volte Pallone d’Oro portoghese nulla sembra infattibile in casa Juve, ma resta un’operazione complicata dopo l’immenso esborso della società piemontese per il suo ex compagno.