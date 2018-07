Abbonamenti Roma 2018 – 2019: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei giallorossi per il Campionato 2018/2019. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

ROMA – Proseguono gli allenamenti della Roma a Trigoria in preparazione della stagione 2018/2019. E continua anche la campagna abbonamenti 2018/2019 “Io ci sono”, al via dal 2 giugno con cifre da record perchè ad oggi è gia stata già quasi raggiunto la quota di abbonamenti venduta nella passata stagione. Basti pensare che già soltanto nella fase dei rinnovi, conclusasi lo scorso 25 giugno, sono stati staccati 17.000 tagliandi, contro i 22.000 complessivi di un anno fa. Sul sito ufficiale del club giallorosso sono pubblicati prezzi e modalità di sottoscrizione, che, in sintesi, sottoriportiamo.

Prezzi Serie A 2018/2019

Curva Sud: Intero 300 euro; vitalizio 135 euro

Curva Nord: Intero 300 euro; vitalizio 135 euro

Distinti sud: Intero 450 euro;

Famiglia all in: Intero 450 euro; Under 14 315 euro; Donna 420 euro; Over 65 420 euro; vitalizio 410 euro

Tribuna tevere: Intero 800 euro; Under 14 550 euro; Donna 690 euro; Over 65 690 euro; vitalizio &50 euro

Disabili/Invalidi al 100% con accompagnatore: 400 euro

Tribuna Monte Mario: Inter 1255 euro; vitalizio 450 euro.

I settori 10BD-12BL-12BD-3BS-5BL-5BS, facenti parte della Tribuna Monte Mario Top nella Stagione 2017/18, e i settori 28BD-28BC-28BS-32BD-32BS-35BD-35BS-39BD-39BC-39BS, facenti parte della Tribuna Tevere Parterre nella stagione 2017/18, in virtù della ridefinizione di alcune aree/settori dello stadio Olimpico per la Stagione 2018/2019, sono stati ricompresi rispettivamente nelle Tribune Monte Mario e Tevere, acquisendone pertanto il relativo prezzo.

Modalità di sottoscrizione

La Campagna Abbonamenti si è sviluppata attraverso tre distinti periodi. Esaurite le fasi che consentivano ai titolari degli abbonamenti della scorsa stagione di rinnovare la tessera, con o senza cambio di posto, è ora in corso la terra, quella della vendita libera, che si protrarrà fino al 14 settembre.

I titoli di ingresso per l’intera stagione calcistica 2018/2019 potranno essere emessi in due differenti modalità:

1) In forma di abbonamento digitale e pertanto associati direttamente alla Tessera “AS ROMA CLUB PRIVILEGE/AS ROMA CARD”, che diverrà quindi unico titolo d’accesso allo Stadio. Contestualmente verrà consegnato all’abbonato un tagliando “segnaposto” per l’esatta identificazione della propria seduta. Gli Abbonamenti Digitali potranno essere rilasciati presso i punti speciali asromastore, il Centro Servizi AS ROMA (Tel. 0689386000, indirizzo email: abbonamenti@asroma.it), le ricevitorie VIVATICKET abilitate (l’elenco è disponibile sul sito Internet www.asroma.com), oppure tramite il sito Internet www.asroma.com.

Per richiedere l’Abbonamento Digitale è necessario esibire all’operatore anche un valido documento d’identità ed il modulo di richiesta debitamente compilato e firmato;

2) In forma di abbonamento tradizionale cartaceo, attraverso l’emissione della specifica Card ”AS ROMA CLUB HOME” che consentirà l’accesso allo Stadio.

Le AS ROMA CLUB HOME potranno essere emesse esclusivamente presso gli asromastore, il Centro Servizi AS ROMA e, a partire dalla vendita libera, online su www.asroma.com.

Per richiedere la AS ROMA CLUB HOME è necessario esibire all’operatore un valido documento d’identità e il modulo di richiesta debitamente compilato e firmato.

I moduli per la richiesta di Abbonamento sono reperibili:

in formato elettronico, editabile e scaricabile, sul sito Internet www.asroma.com;

in formato cartaceo presso gli asromastore.

Abbonamenti Champions

La AS Roma ha reso noto che a partire dalle ore 12.00 di lunedì 9 luglio 2018 potranno essere sottoscritti mini-abbonamenti validi per le 3 gare della fase a gironi UEFA Champions League 2018/2019, ai prezzi sottoriportati.

Curva Sud: Intero 75 euro

Curva Nord: Intero 75 euro

Distinti sud: Intero 95 euro

Famiglia all in: Intero 95 euro; Under 14 85 euro; Donna 75 euro; Over 65 85 euro

Tribuna tevere: Intero 140 euro; Under 14 125 euro; Donna 110 euro; Over 65 125

Disabili/Invalidi al 100% con accompagnatore: 90 euro

Tribuna Monte Mario: Inter 210 euro