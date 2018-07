Cristiano Ronaldo alla Juventus: la conferenza in diretta

Dalle 18:30 live la conferenza stampa di presentazione del fuoriclasse portoghese che questa mattina ha sostenuto le visite mediche

TORINO – Cristiano Ronaldo si presenta ufficialmente alla Juventus. Alle 18.30, infatti, andrà in scena la conferenza stampa in cui il fuoriclasse portoghese parlerà alla stampa della sua scelta e delle motivazioni che lo hanno portato a vestire la maglia bianconera. Nove anni al Real Madrid per il lusitano che ha realizzato 451 reti in 438 partite giocate con la maglia della squadra spagnola: 16 i trofei di squadra comprese le quattro Champions League mentre sono quattro i Palloni D’Oro vinti con la maglia Blanca cucita sul petto. “L’operazione del secolo” della Juventus e del calcio italiano è diventata realtà sei giorni fa con l’annuncio ufficiale del passaggio di Ronaldo alla compagine bianconera per 112 milioni di euro. Di seguito le parole del fuoriclasse portoghese nella conferenza stampa di presentazione che noi seguiremo in diretta testuale. Da non perdere, dunque, alle 18.30 le prime parole del portoghese che è ormai pronto ad una nuova avventura della sua incredibile carriera.

Cristiano Ronaldo si presenta alla Juventus: la conferenza stampa LIVE



A 33 anni, dunque, nuova avventura per Ronaldo che questa mattina ha svolto le visite mediche di rito accompagnato dall’entusiasmo dei duemila tifosi della Juventus presenti al JMedical. Al termine di questa giornata campale Cristiano tornerà a Madrid stasera e poi molto probabilmente volerà in Cina per alcuni impegni commerciali fissati con Nike, a fine mesi dovrebbe allenarsi per la prima volta con i suoi nuovi compagni di squadra.