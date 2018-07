La prima foto di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus

Primo scatto bianconero per il fuoriclasse portoghese dopo la conferenza stampa di presentazione all’Allianz Stadium.

TORINO – Prima foto in bianconero per Cristiano Ronaldo che poco fa ha postato con la maglia della Juventus. Lo scatto è stato pubblicato dai profili social del club piemontese con il portoghese che, come annunciato in conferenza, si aggregherà ai compagni il 30 luglio in modo tale da esser pronto per la prima giornata di campionato. Al termine di questa giornata campale (per Ronaldo, per la Juventus e per il calcio Italiano) Cristiano tornerà a Madrid stasera e poi molto probabilmente volerà in Cina per alcuni impegni commerciali fissati con Nike.