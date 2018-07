Serie B – Cesena e Bari dicono addio, l’Avellino si iscrive

Giornata nera per la Serie B con Bari e Cesena che non disputeranno il prossimo campionato, Avellino salvo.

BARI – Giornata da dimenticare per la Serie B. Bari e Cesena, infatti, non riuscite a presentare la documentazione necessaria per l’iscrizione e, dunque, non prenderanno parte al prossimo campionato cadetto. Umore decisamente diverso in quel di Avellino con il club irpini che, grazie al salvataggio all’ultimo minuto, parteciperà al prossimo campionato. Se i tifosi del Cesena aveva preso atto del fallimento già da qualche settimana a Bari è in atto un vero e proprio psicodramma calcistico visto che, nelle ultime ore, tutto sembrava andare per il verso giusto. Nella giornata di oggi, invece, la fumata nera a causa dell’interruzione della trattativa tra l’attuale proprietà dei pugliesi e il gruppo rappresentato da Andrea Raddrizzani, proprietario del Leeds, e Ferdinando Napoli.

Questo il comunicato del sindaco della città pugliese: “Questo è un brutto giorno non solo per il calcio barese, ma per tutta la città. È il giorno di una sconfitta, che brucia mille volte di più di tutte le sconfitte sul campo. Ci abbiamo provato tutti a fare tutto quello che era possibile. Ho provato anche io, forse andando oltre le competenze di un sindaco. L’ho fatto da responsabile di una grande comunità, l’ho fatto da cittadino e anche da tifoso. Ora però non bisogna mollare. Dobbiamo continuare con tutte le nostre forze a lavorare perché a Bari il calcio non finisca in questo pomeriggio di luglio. Non lo merita la città, non lo meritano i suoi tifosi”.

Il 31 luglio, in quel di Cosenza, verranno presentati i calendari ma, al momento, tutto è in bilico visto che la Lega Serie B ha bloccato i ripescaggi e, dunque, si potrebbe ripartire con un campionato a 20 squadre. Nel caso in cui la Lega dovesse cambiare idea le squadre in pole position per il ripescaggio potrebbero essere Siena e Ternana.