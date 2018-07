Real Madrid – Il Chelsea fissa il prezzo per Hazard: 226 milioni

Secondo il Times la compagine inglese avrebbe fissato il prezzo del fuoriclasse belga, servono 226 milioni di euro.

MADRID – Si prospettano giorni molto caldi sull’asse Madrid-Londra per Eden Hazard. Il fuoriclasse belga, che ha chiuso al terzo posto nel Mondiale con sua Nazionale, è il primo obiettivo del Real Madrid per sostituire Cristiano Ronaldo, presentato oggi della Juventus in conferenza stampa. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Times”, infatti, il Chelsea avrebbe fissato il prezzo per portare via Hazard da Londra: 226 milioni di euro.

Saranno giorni di grande riflessione dalle part del Bernabeu con il Real Madrid che, obbligatoriamente, dovrà tuffarsi sul mercato per reagire alla partenza del portoghese. In cima alla lista, come detto, ci sono Hazard e Kane ma dall’altra parte per c’è la strenua resistenza dei rispettivi club con il Tottenham disposto a lasciare andar via il suo cannoniere soltanto per 200 milioni mentre il Chelsea ha alzato l’asticella arrivando a 226.

Il club spagnolo, però, potrebbe abbassare le pretese del club di Abramovich facendo leva sulla volontà dell’ex Lille che, nell’immediato post partita contro l’Inghilterra, aveva rilasciato queste dichiarazioni: “Dopo sei stagioni meravigliose al Chelsea è arrivato il tempo di provare qualcosa di diverso. Posso decidere se voglio restare a Londra o andare via, ma l’ultima parola spetterà comunque al Chelsea. Voi sapete qual è la mia meta preferita”. Il Real Madrid è pronto ad un altro colpo storico e, se dovesse andare in porto, potrebbe essere l’acquisto più oneroso nella storia del calcio superando Neymar per quattro milioni.