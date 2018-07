Juventus – Cristiano Ronaldo è arrivato al JMedical

Il fuoriclasse portoghese sta svolgendo le visite mediche, bagno di folla con un migliaio di tifosi ad attenderlo.

TORINO – E’ ufficialmente cominciato il giorno di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese infatti, pochi minuti fa, è arrivato al JMedical per sostenere i test fisici di rito. Bagno di folla per l’ex calciatore del Real Madrid che è stato accolto da un migliaio di tifosi, accorsi dalle prime ore del mattino per immortalare un momento storico per la Juventus e per tutto il calcio italiano. CR7 si è diretto subito dai tifosi e per primo ha autografo ad un bimbo la maglia, poi ha concesso le prime foto con i supporter delle prime file.

Dopo aver concluso le visite mediche, Cristiano Ronaldo si sposterà dopo in direzione del centro di allenamento, alla Continassa, per salutare i suoi nuovi compagni e per visitare il moderno quartier generale della compagine bianconera. Alle 18.30 le prime parole da giocatore della Juventus, nella conferenza stampa all’Allianz Stadium.

Fonte foto: Twitter Juventus