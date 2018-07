Serie A – La SPAL su Petagna, il Cagliari si rinforza con Cerri

Poco più di un mese alla fine del calciomercato: questa la situazione delle trattative per quanto concerne la parte bassa della classifica, almeno sulla carta.

FERRARA – Manca ormai un mese alla chiusura del calciomercato in entrata della Serie A e tutti i club si stanno dando da fare per arrivare pronti alla prima giornata. Il Frosinone ha chiuso con il Genoa per Ghiglione. L’ormai ex rossoblu sarà un rinforzo dei ciociari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sono ai dettagli con i laziali anche Goldaniga e Letschert, entrambi provenienti dal Sassuolo. Il patron frusinate sta allestendo una rosa che potrà dare filo da torcere a molte squadre. Nelle ultime ore sta rimbalzando la notizia dell’Inserimento della SPAL su Andrea Petagna. L’attaccante non è nei piani di Gasperini e potrebbe accasarsi a Ferrara: 2 milioni di euro per il prestito e 12 per il riscatto in caso di salvezza. Gli spallini hanno anche sistemato la porta con l’arrivo in prestito dal Torino di Vanja Milinkovic-Savic.

L‘Empoli, dopo aver salutato Donnarumma, è intenzionato a rinforzare il centrocampo. Il primo nome caldo è quello di Gerson che arriverebbe in prestito dalla Roma, il secondo è Afriyie Acquah che ha solo un anno di contratto restante con il Torino. Il Parma sembra interessato a Riccardo Saponara anche se al momento non sono arrivate offerte concrete alla Fiorentina. Sul giocatore è forte anche l’interesse della Sampdoria, ma nemmeno i blucerchiati si sono avvicinati ufficialmente al giocatore. I ducali hanno intanto chiuso con l’Inter per il ritorno di Jonathan Biabiany. Inoltre dal club nerazzurro arriverà in prestito anche il terzino classe ’97 Federico Dimarco.

Il Chievo, di solito molto statico sul mercato, vorrebbe portare in gialloblu Nicolas Viola. L’accordo con il giocatore è già stato trovato, l’unico ostacolo ora rimane trovare l’accordo con il Benevento. Il Gagliari ha prelevato dalla Juventus l’attaccante Alberto Cerri. Il giocatore, nello scorso anno a Perugia, arriverà in terra sarda in prestito con obbligo di riscatto. Farà parte dei rossoblu fino al 2023.