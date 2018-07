Pronostici del 17 luglio: 1° turno di Champions League in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì. Bolletta dedicata integralmente alla prima giornata delle gare di ritorno del primo turno di Champions League

I pronostici per martedì 17 luglio sono interamente dedicati alla prima giornata delle gare di ritorno del primo turno di Champions League. Dopo l’andata di una settimana fa le squadre scendono in campo per tentare di strappare il pass per la qualificazione al secondo turno della competizione, in programma tra il 24 luglio e il 1° agosto. In totale sono state scelte sei gare che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Helsingor-Vikingur Gota over 2,5 (ore 18)

Di fronte i finlandesi dell’Helsingor e i faroesi del Vikingur. la gara di andata si è chiusa sul risultato di 1-2.

Videoton-Dudelange 1 (ore 20.15)

Gli ungheresi del Videoton affrontano i lussemburghesi del Dudelange. La gara di andata è finita sul risultato di 1-1, per cui, ai fini del passaggio del turno, tutto è ancora possibile.

Stella Rossa-Spartaks Jurmala over 2,5 (ore 20.30)

I serbi dello Stella Rossa affrontano i lettoni dello Spartaks. All’andata è finita a reti inviolate, per cui tutto ancora possibile per entrambe le squadre.

Crusaders Belfast-Ludogorets Razgrad 2 (ore 21)

Di fronte i nordirlandesi del Crusaders e i bulgari del Ludogorets. All’andata quelli che ora sono gli ospiti hanno vinto con il pesante risultato di 7-0. Gara praticamente senza storia.

Hapoel Beer-Flora Tallin no goal (ore 19)

Gli israeliani dell’Hapoel Beer affrontano gli estoni del Flora Tallin. La gara di andata si è chiusa sull’1-4 in favore di quelli che oggi sono i padroni di casa.

Malmo-Drita over 2,5 (ore 19)

Gli svedesi del Malmo affrontano i kosovari del Drita. All’andata quelli che oggi sono i padroni di casa si sono imposti per 0-3. Gara, sulla carta, senza storia per quanto concerne il passaggio del turno.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 17 luglio 2018

Helsingor-Vikingur Gota over 2,5 (1,30)

Videoton-Dudelange 1 (1,40)

Stella Rossa-Spartaks Jurmala over 2,5 (1,45)

Crusaders Belfast-Ludogorets Razgrad 2 (1,16)

Hapoel Beer-Flora Tallin no goal (1,40)

Malmo-Drita over 2,5 (1,25)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 79 euro