Abbonamenti Bologna 2018 – 2019: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei rossoblu per il Campionato 2018/2019. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

BOLOGNA – Proseguono a Pinzolo gli allenamenti del Bologna in vista della stagione 2018/2019, agli ordini del neo allenatore Filippo Inzaghi. E continua la Campagna Abbonamenti, annnuciata dal club rossoblu sul proprio sito ufficiale, aperta ormai da qualche settimana e suddivisa in due fasi.

La prima fase è iniziata il 2 luglio e prosegue fino al 3 agosto

Per godere della prelazione (conferma del posto e prezzi agevolati) gli abbonati della stagione 2017/18 dovranno presentarsi con la fidelity card valida e il segnaposto della scorsa stagione (vedi “Dove sottoscrivere” in questa pagina). In fase di rinnovo sarà possibile modificare sia la tariffa che il posto. Può rinnovare usufruendo dello sconto prelazione anche chi possedeva un voucher da 19 gare e vuole tramutarlo in abbonamento (se in possesso della fidelity).

Dal 16 luglio è possibile per chiunque sottoscrivere nuovi abbonamenti, solo sui posti non riservati alla prelazione e senza usufruire dello sconto prelazione, presentando la fidelity card (vedi “Dove sottoscrivere” in questa pagina). In questa fase, in curva Bulgarelli non sarà possibile sottoscrivere e sarà necessario attendere il 6 agosto.

La seconda fase va dal 6 agosto a una data che il Bologna si è riservato di comunicare in seguito.



A partire dal 6 agosto sarà aperta la campagna abbonamenti su tutti i posti disponibili. Lo sconto “prelazione” non sarà ovviamente più attivo.

Prezzi abbonamenti Bologna 2018/2019

Prima fase (fino al 6 agosto)



Poltrona Gold: Intero1.250 euro; Under 18 625 euro; Over 60 1.000 euro; Donne 1.125 euro

Tribuna coperta: Intero 750 euro; Under 18 375 euro; Over 60 600 euro; Donne 675 euro

Kids’ stand: Intero 275 euro; Under 18 275 euro; Over 60 275 euro; Donne 275 euro

Distinti: Intero 380 euro; Under 18 190 euro; Over 60 305 euro; Donne 340 euro

Curva G. Bulgarelli: Intero 190 euro; Under 18 95 euro; Over 60 150 euro; Donne 170 euro

Seconda fase (dal 6 agosto in poi)



Poltrona Gold: Intero 1400 euro; Under 18 700 euro; Over 60 1.120 euro; Donne 1.260 euro

Tribuna coperta: Intero 890 euro; Under 18 445 euro; Over 60 710 euro; Donne 880 euro

Kids’ stand: Intero 300 euro; Under 18 300 euro; Over 60 300 euro; Donne 300 euro

Distinti: Intero 440 euro; Under 18 220 euro; Over 60 350 euro; Donne 400 euro

Curva G. Bulgarelli: Intero 220 euro; Under 18 110 euro; Over 60 175 euro; Donne 200 euro

In curva Bulgarelli sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti solo dal 6 agosto, al termine delle prelazioni, e qualora siano rimasti posti liberi.

Sul sito ufficiale sono, altresì, comunicati i prezzi per le promozioni per chi intendesse portare un amico.

Modalità di sottoscrizione

Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti presso lo stadio Dall’Ara, i call center del Bologna calcio e presso i punti vendita Vivaticket abilitati in tutta Italia, con le modalità riportate sul sito ufficiale del Bologna.