Pronostici del 22 luglio: calcio estero in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata ai massimi campionati rumeno, uruguayano, danese e all’International Champions Cup

I pronostici per domenica 22 luglio riguardano alcuni massimi campionati che stanno pre prendere il via, come quello rumeno e uruguayano, o altri che il via lo hanno preso da poco, come quello danese, giunto alla sua seconda giornata. Spazio anche all’International Champions Cup e alla finale della Supercoppa belga. Sono state scelte sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Club Brugge-Standard Liegi over 2,5 (ore 20)

Finale di Supercoppa belga. Di fronte le due squadre protagoniste della passata stagione . Il Club Brugge che ha vinto il campionato e lo Standard Liegi che si è piazzato secondo a sole tre lunghezze.

Dinamo Bucarest-Voluntari (ore 20)

Gara valida per la prima giornata del masimo campionato rumeno. Sfida tra due squadre reduci da una stagione sottotono, al di sotto delle aspettative e che quest’anno sono in cerca di rivincita.

FC Viitorul-Calarasi 1 (ore 17)

Incontro valevole per la prima giornata del massimo campionato rumeno. I padroni di casa hanno chiuso al quarto posto la passata stagione, il Calarasi è squadra neopromossa in Liga 1.

Danubio-Ca Progreso 1 (ore 20)

Incontro valevole per la prima giornata del massimo campionato uruguayano. Sfida tra due squadre reduci da una buona stagione e che quest’anno puntano a riconfermarsi.

Liverpool-Borussia Dortmund over 2,5 (ore 22)

Gara valida per l’International Champions Cup 2018, in corso di svolgimento negli Stati Uniti e che vedrà anche la partecipazione di Juventus, Roma, Milan e Inter. Gli inglesi esordiscono mentre i tedeschi hanno già giocato, vincendo, contro il Manchester City.

Brondby-Vejie 1 (ore 18)

E per finire Brondby-Vejie, gara valida per la seconda giornata della Superliga danese. Nella partita di esordio hanno vinto entrambe, rispettivamente, in trasferta contro il Randers e in casa contro l’Hobro.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 22 luglio 2018

Club Brugge-Standard Liegi over 2,5 (1,65)

Dinamo Bucarest-Voluntari (1,52)

FC Viitorul-Calarasi 1 (1,47)

Danubio-Ca Progreso 1 (1,75)

Liverpool-Borussia Dortmund over 2,5 (1,50)

Brondby-Vejie 1 (1,27)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 81 euro