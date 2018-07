Bonucci vicino al PSG. Il Napoli vuole Arias, la Lazio Wesley

Il Milan rientra in Europa ma probabilmente senza Bonucci, che potrebbe raggiungere Buffon al PSG. Tutte le trattative di giornata

Mentre sono iniziate le prime amichevoli stagionali, le società continuano a lavorare sul mercato per allestire al meglio le rose per la prossima stagione. Il Napoli potrebbe aver trovato il terzino tanto cercato: si tratta di Arias, il giocatore arriverebbe dal PSV per 11,5 milioni più bonus. La prossima settimana la Lazio potrebbe abbracciare finalmente Wesley. A sbloccare l’affare è la cessione in prestito al Bursaspor di Felipe Caicedo. Spunta intanto l’ennesimo nome per i biancocelesti e si tratta di Ramires, ai ferri corti con il Jiangsu Suning. Potrebbero essere ore calde per il futuro di Bonucci: il giocatore potrebbe finire al PSG, con i francesi pronti ad offrire 35 milioni. Sarà da vedere se il Milan proverà a trattenere il giocatore. Stando ad alcune indiscrezione il PSG sarebbe interessato anche ad Alex Sandro. La Juventus per l’esterno chiede 50 milioni. Vicina anche la cessione di Rugani al Chelsea: accordo trovato con il calciatore che percepirà 4,5 milioni di ingaggio. Per il trasferimento si potrebbe chiudere su 40 milioni + 10 di bonus. Il Bordeaux ha accettato l’offerta della Roma per Malcom. Di Francesco è pronto ad accogliere l’attaccante e a salutare Defrel, che con molte probabilità andrà alla Sampdoria.

Le trattative all’estero

Il Real Madrid ha provato a sondare il terreno su Hazard con un’offerta di 125 milioni prontamente rifiutata dal Chelsea che ne chiede 200. I “Blancos” puntano il terzino Trippier, per il Tottenham sarebbe pronta un’offerta da 56 milioni di euro. Bas Dost torna allo Sporting dopo aver rescisso il contratto. L’attaccante ha firmato un contratto di tre anni con una clausola rescissoria di 60 milioni che lo vincolerà con il club portoghese. Schurrle è pronto ai saluti al Borussia Dortmund. L’ala tedesca è stata lasciata libera di poter accordarsi con altri club. Non è stata ancora rivelata la formazione con cui giocherà, ma di sicuro lascerà i giallo-neri.