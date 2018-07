Abbonamenti Inter 2018 – 2019: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei nerazzurri per il Campionato e la Champions League. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

MILANO – L’Inter da ieri al lavoro per la nuova stagione con i cinque nuovi innesti Nainggolan, Lautaro Martinez, Asamoah, Politano, De Vrij. In attesa di vedere come si evolverà il mercato, se arriveranno nuovi elementi a impreziosire l’organico, sguardo alla campagna abbonamenti 2018 – 2019 della società separando il discorso Campionato da quello Champions League.

“A riveder le stelle” lo slogan scelto con la suggestiva immagine della Divina Commedia e riferimento all’atteso ritorno nella competizione della Champions League.

Quali sono i prezzi nei vari settori e quali le novità? Scopriamolo insieme.

Campionato

“Miglior posto, miglior prezzo” è lo spot lanciato dalla società sottolineando come chi è abbonato potrà garantirsi un posto per le grandi sfide di campionato a partire da 13 euro a match. Inoltre l’abbonato potrà vantare del diritto di prelazione per acquistare i biglietti delle partite di UEFA Champions League e TIM Cup fino a un massimo di 4 biglietti anche per gli amici. Non mancheranno sconti e convenzioni sullo Store ufficiale mentre le singole partite possono essere cedute solo ai titolari di tessera Siamo Noi. Eccezioni per gli abbonamenti Universitari cedibili solo a Under 29 e quelli Tribuna Family adulto sono cedibili anche ad Under 18. Particolari condizioni vantaggiose si avranno anche per le partite di Coppa Italia che i nerazzurri si troveranno a disputare. E per il derby? Si potrà beneficiale della vendita anticipata per i biglietti del settore ospiti, il Secondo Anello Verde.

Parlando di prezzi dobbiamo distinguere tre fasi ovvero tre periodi temporali dove si acquisterà la tessera. Escludendo quello che terminava il 16 giugno, resta la fase due fino al 31 luglio e quella tre dal 1° agosto. Di seguito per ogni settore due prezzi ovvero quello per la fase 2 e quello per la fase 3. Dove appare la scritta sold out vuole dire che il settore non è più disponibile, idem se appare la sigla N.D.

PRIMO ANELLO

Poltroncina Rossa Centrale € 2.350 € 2.450 €

Poltroncina Rossa (O-S) € 1.850 € 1.950 €

Tribuna Arancio Centrale (160-162) Sold out 1.350 € 1.400 €

Poltroncina Arancio Centrale X € 1.350 € 1.400 €

Poltroncina Arancio Centrale (159-161) 950 € 1.000 €

Poltroncina Arancio (157-163) 800 € 850 €

Primo Arancio Sold out 500 € 525 €

Primo Arancio Laterale Sud (167/172) Sold out 365 € 385 €

Primo Verde Sold out 269 € N.D.

Primo Blu Sold out 269 € 269 € N.D.

SECONDO ANELLO

Secondo Rosso Centrale 435 € 455 €

Secondo Arancio Centrale 395 € 415 €

Secondo Verde 245 € 255 €

Secondo Blu 255 € 265 €

TRIBUNA FAMILY (149-150-151-152-154)

1 Adulto + 1 Under 18 Sold out 535 € N.D.

1 Abbonamento aggiuntivo Sold out 345 € N.D.

Champions League

Parlando di Champions League ricordiamo che fino al al 29 agosto compreso,solo gli abbonati alla stagione sportiva 2018/19 hanno la possibilità di acquistare il UEFA Champions League Pack, confermando il proprio posto. Il Champions League Pack comprende tutte e 3 le partite del Group Stage: è possibile esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto fino al 29 agosto compreso. I prezzi qui sotto indicati si intendono validi fino a quella data.

I prezzi del UEFA Champions League Pack 2018/19 partono dalla settore secondo blu e verde a 110 euro a salire. Quindi secondo settore arancio centrale 175, rosso centrale 185; primo blu e verde a 155 euro mentre quello arancio laterale e family a 165. Le potroncine partono da 225 le arancio a salire: arancio centrale (161-159) 275, arancio centrale X 350, tribuna arancio (158-164) 315. Le poltronissime vanno da quella rossa (O-S) di 395 euro fino a quella rossa centrale (P-R) a 495.

DOVE ACQUISTARLO? Online su inter.it/tickets per tutti gli abbonati con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio e senza commissioni. Restano validi e attivi anche tutti i consueti punti vendita, ovvero gli uffici Inter dello stadio San Siro, l’Inter Store Milano di Galleria Passarella (MM San Babila) e gli oltre 500 punti vendita Vivaticket elencati alla pagina inter.it/puntivendita. Una volta acquistato, il Champions League Pack verrà caricato direttamente sulla Tessera Siamo Noi.

Il sorteggio del Group Stage avverrà giovedì 30 agosto a Montecarlo. Successivamente verranno comunicate le modalità di vendita per i posti rimasti liberi. Inoltre per le competizioni continentali il Club mette a disposizione della UEFA alcuni settori dello stadio San Siro. Pertanto, la prelazione riservata ad alcuni abbonati dei settori R, S e Tribuna Arancio Centrale verrà modificata con il seguente criterio: