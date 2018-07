Pronostici del 18 luglio, 1° turno di Champions League

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì. Bolletta dedicata integralmente alla seconda giornata delle gare di ritorno del primo turno di Champions League

I pronostici per mercoledì 18 luglio sono interamente dedicati alla seconda giornata delle gare di ritorno del primo turno di Champions League. Dopo l’andata di una settimana fa le squadre scendono in campo per tentare di strappare il pass per la qualificazione al secondo turno della competizione, in programma tra il 24 luglio e il 1° agosto. In totale sono state scelte sei gare, quasi tutte dal risultato ancora aperto a ogni soluzione, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Qarabag-Olimpia Lubiana 1 (ore 19)

Di fronte gli azerbaigiani del Qarabag e gli sloveni dell’Olimpia Lubiana. La gara di andata si è chiusa sul risultato di 0-1. Tutto ancora possibile.

Celtic Glasgow-Alashkert over 2,5 (ore 20.45)

Gli scozzesi del Celtic Glasgow affrontano gli armeni dell’Alashkert. La gara di andata è finita sul risultato di 0-3.

Rosenborg-Valur Reykjavik over 2,5 (ore 19.45)

I norvegesi del Rosenborg affrontano gli islandesi del Valur Rejkjavik. All’andata quelli che ora sono ospiti hanno vinto per 1-0. Tutto ancora possibile.

Zrinjski-Spartak Trnava under 2,5 under 2,5 (ore 19)

Di fronte i bielorusso dello Zrinjski e gli slovacchi dello Spartak Trnava. All’andata quelli che ora sono gli ospiti hanno vinto di misura, per 1-0. Tutto ancora possibile.

Sheriff Tiraspol-Torpedo Kutaisi under 2,5 (ore 19)

I moldavi dello Sheriff Tiraspol affrontano i giorgiani del Torpedo Kutaisi. La gara di andata si è chiusa sul 2-1 in favore di quelli che oggi sono gli ospiti. Tutto ancora possibile.

Sutjeska Niksic-Astana 2 (ore 20)

I montenegrini del Sutjeska affrontano i kazaki dell’Astana. All’andata quelli che oggi sono gli ospiti si sono imposti di misura, col risultato di 1-0. Tutto ancora possibile.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 18 luglio 2018

Qarabag-Olimpia Lubiana 1 (1,65)

Celtic Glasgow-Alashkert over 2,5 (1,35)

Rosenborg-Valur Reykjavik over 2,5 (1,60)

Zrinjski-Spartak Trnava under 2,5 under 2,5 (1,60)

Sheriff Tiraspol-TorpedoKutaisi under 2,5 (1,85)

Sutjeska Niksic-Astana 2 (1,70)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 179 euro