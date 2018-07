Benzema, Higuain e Giroud: il punto sul valzer degli attaccanti

L’attaccante del Real Madrid è seguito dal Milan mentre il francese, seguito dall’Atletico, potrebbe lasciare il posto ad Higuain a Chelsea.

MADRID – L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe generare un effetto domino decisamente importante nel parco attaccanti. I protagonisti non mancano a cominciare da Benzema che, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe molto seguito dal Milan. C’è di più visto che il club rossonero avrebbe incontrato, lunedì scorso, i procuratori dell’attaccante francese per capire la fattibilità di un affare che però, al momento, non sembra per nulla facile. Se l’idea Benzema dovesse scemare col tempo i rossoneri sarebbero pronti a giocarsi tutte le carte per Morata, desideroso di tornare in Serie A dopo l’esperienza buia al Chelsea.

Alla corte di Sarri, invece, potrebbe arrivare Gonzalo Higuain: secondo GDM, sono già stati avviati i primi contatti con la Juventus, ma non ancora con il fratello-agente dell’argentino, Nicolas, che è ancora a Buenos Aires. Sintomo, questo, che non si tratta ancora di una trattativa imminente anche perché il Chelsea deve lavorare ancora sulle uscite con Hazard, Willian e Giroud in cima alla lista. L’attaccante francese, fresco campione del Mondo con la sua Nazionale, è stato richiesto dall’Atletico Madrid con il club spagnolo alla ricerca di un attaccante dopo la partenza di Fernando Torres.

C’è stato un incontro a Londra per l’ex attaccante dell’Arsenal con offerta di un prestito oneroso con diritto di riscatto da parte dell’Atletico Madrid. Offerta rispedita al mittente dal Chelsea che vuole l’obbligo di riscatto. Le parti, però, potrebbero riavvicinarsi nelle prossime ore. Notizia, questa, che potrebbe non far piacere al Milan visto che l’interesse del club spagnolo per Kalinic sembra essersi un po’ placato. Il croato si è già promesso all’Atletico Madrid ma nel caso in cui dovesse andare in porto l’operazione Giroud, l’attaccante croato sarebbe costretto a cercare altri lidi visto che il suo tempo, in quel di Milan, è già arrivato al capolinea.