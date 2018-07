Milan – Scaroni è il nuovo presidente, via Fassone e la componente cinese

Poco fa è terminato il consiglio d’amministrazione della compagine rossonera, Scaroni è il nuovo presidente del Milan.

MILANO – E’ terminato pochi minuti fa il CDA del Milan all’indomani della sentenza del TAS di Losanna che permetterà ai rossoneri di partecipare alla prossima edizione dell’Europa League. Un CDA molto importante visto che, da poco, Paolo Scaroni è il nuovo presidente del club rossonero, il ventitreesimo nella storia del Milan. Queste le sue parole: “Per me è un grande onore, che sono un milanista. Vi ringrazio per essere qui”. Scaroni, inoltre, sarà anche il nuovo amministratore delegato ad interim. L’assemblea dei soci, ha deliberato di nominare come membri del nuovo CdA Paolo Scaroni, Marco Patuano, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Alfredo Craca, Salvatore Cerchione, Gianluca D’Avanzo, Stefano Cocirio, per un consiglio di amministrazione in carica per 3 esercizi, sino al 30 giugno 2020,

Una rivoluzione rossonera guidata dal nuovo proprietario Elliot con Fassone e la componente cinese formata da Li Yonghong, David Han Li, Lu Bo, Xu Renshuo destituiti. A tal proposito le parole di Cappelli sugli impegni finanziari e sulla durata dell’investimento da parte di Elliott che nomina il nuovo CDA: “Bisogna dire che gli aventi sono precipitati in maniera tumultuosa negli ultimi giorni. Credo che oggi vada dato tempo al consiglio di riunirsi e di tracciare le strategie. Elliott ha emanato dei comunicati e dove ha annunciato i suoi intenti, che abbiamo usato davanti al TAS. Elliot ha volontà di investire nel club con risorse fresche e una volontà, come azionista, di utilizzare le leve a sua disposizione per garantire al club di far fronte ai suoi impegni e essere conforme alle norme”.