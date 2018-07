Il quadro completo del secondo turno di Coppa Italia 2018/2019 che andrà in scena il prossimo weekend, in campo le squadre di Serie B.

PALERMO – Nella giornata di ieri è andato in archivio il primo turno della Coppa Italia 2018/2019. Poche sorprese con le squadre più blasonate che sono passate: successi rotondi per Catania e Siena mentre Ternana e Pisa l’hanno spuntata soltanto dopo la lotteria dei calci di rigore. Successi di misura per la Juve Stabia e per la Sambenedettese mentre il Vicenza ha avuto la meglio sul Chieri per 2-1. Nel prossimo weekend, dunque, andrà in scena il secondo turno di Coppa Italia con le compagini di Serie B che entreranno in gioco.

Tanti i match che si preannunciano interessanti a cominciare da Perugia-Novara con i piemontesi che sono in lotta per il ripescaggio al pari della Pro Vercelli che giocherà in quel di Brescia. Palermo che giocherà in casa contro il Vicenza mentre spicca Foggia-Catania, match che potrebbe essere un antipasto del prossimo campionato di Serie B. Giocheranno in casa anche Benevento e Lecce con i campani che giocheranno contro l’Imolese mentre i pugliesi se la vedranno contro la Feralpi Salò. Impegno tra le mura amiche anche per il Verona che giocherà contro la Juve Stabia. Di seguito il programma completo delle sfide del secondo turno di Coppa Italia.

Coppa Italia 2018/2019 – Il programma completo del secondo turno

Livorno – Casertana

Crotone – Giana Erminio

Padova – Monza

Venezia – Sudtirol

Salernitana – Rezzato

Ascoli – Viterbese

Brescia – Pro Vercelli

Perugia – Novara

Spezia – Sambenedettese

Palermo – Virtus Vicenza

Pescara – Pordenone

Benevento – Imolese

Foggia – Catania

Lecce – FeralpiSalò

Virtus Entella – Robur Siena

Cosenza – Trapani

Hellas Verona – Juve Stabia

Carpi – Ternana

Cittadella – Monopoli

Cremonese – Pisa