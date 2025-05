Coppa Italia 2025 di Subbuteo Tradizionale a Pescaia

PESCAIA – Nel cuore della Maremma toscana, e più precisamente nella splendida località di Castiglione della Pescaia (GR), è ormai tutto pronto per un fine settimana all’insegna del Subbuteo Tradizionale. Il 10 e 11 maggio 2025, il Palazzetto dello Sport “Casa Mora” ospiterà la Coppa Italia 2025, una delle manifestazioni più attese della stagione. Dopo le positive esperienze degli anni passati, la Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) ha scelto di tornare in questo territorio grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica (ACOT), presieduta da Paolo Pieraccini, e al supporto del Settore Nazionale Subbuteo di OPES, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Si prevede l’arrivo di oltre 250 persone provenienti da tutta Italia, tra atleti, dirigenti e accompagnatori. Saranno più di 100 i partecipanti al torneo individuale, che si disputerà sabato, mentre 28 squadre, in rappresentanza dell’intero territorio nazionale – da Aosta a Palermo, passando per Genova, Livorno, Roma, Catanzaro e molte altre – si sfideranno nella competizione a squadre di domenica, con l’obiettivo di conquistare uno dei trofei più prestigiosi del calendario federale. Nel corso della due giorni verrà anche disputata la finale della Supercoppa di questa disciplina.

Grande entusiasmo nelle parole di Paolo Pieraccini, presidente di ACOT e partner principale dell’iniziativa: “È con immensa gioia e rinnovato orgoglio che ACOT accoglie la prestigiosa Coppa Italia di Subbuteo tradizionale! Ospitare questo evento iconico è per noi non solo un onore, ma una vibrante celebrazione della passione e della storia che animano questo gioco. Vedere i migliori talenti contendersi l’ambito trofeo tra le nostre mura è motivo di vanto e un’iniezione di entusiasmo per tutta la nostra comunità. Il nostro auspicio più sincero è che questa collaborazione si consolidi nel tempo, trasformando la Coppa Italia in un appuntamento fisso, un faro annuale che illumina la scena del Subbuteo tradizionale e continua a regalarci emozioni indimenticabili”.

Anche quest’anno, l’intero torneo sarà trasmesso in diretta sui canali social ufficiali della FISCT (TikTok, YouTube, Instagram e Facebook), permettendo così a tutti gli appassionati di seguire da vicino ogni fase della competizione.

L’edizione 2024 della Coppa Italia aveva visto trionfare Luca Colangelo (Fiamme Azzurre Roma) nel torneo individuale e il Subbuteo Club Ascoli nella competizione a squadre. L’attesa è ora tutta rivolta ai protagonisti di questa nuova edizione, pronti a contendersi il titolo in un contesto che coniuga sport, accoglienza e tradizione.